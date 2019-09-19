ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد توليه قيادة الفراعنة.. ماذا قدم البدري خلال مسيرته التدريبية؟ (فيديوجراف)

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:27 م
Advertisements
بعد توليه قيادة الفراعنة.. ماذا قدم البدري خلال مسيرته التدريبية؟ (فيديوجراف)
حسام البدري
Advertisements
طباعة
محمد مرعي
 
Advertisements
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في اجتماعه، تعيين الكابتن حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة.

وجاء اختيار حسام البدري لقيادة منتخب مصر بعد فترة طويلة من الشد والجذب ومفاضلة بينه الثلاثي حسام حسن، وحسن شحاتة، وإيهاب جلال، وبعدما كان الأخير قريبًا من تولي قيادة الفراعنة، ابتعد بشكل مفاجئ لارتباطه بعقد مع النادي المصري، وقرر اتحاد الكرة اسناد قيادة الفراعنة لـ"البدري".

وتولي حسام البدري قيادة عدة أندية خلال مشواره التدريبي منها الأهلي، وانبي، والمريخ السوداني، كما تولي تدريب منتخب الأوليمبي، كما شغل منصب رئيس نادي بيراميدز في عهد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قبل أن يتقدم بإستقالته ويعلن عودته للتدريب مرة أخري، لكنه لم يرتبط بأي فريق حتي تم إعلانه مديرًا فنيًا للمنتخب اليوم الخميس.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: كشف حساب حسام البدري قيادة المنتخب رحلة حسام البدري رحلة البدري حسام البدري الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباغ اغدام - إذربيجان
0
x
18:55
3
إشبيلية - إسبانيا
بازل - سويسرا
5
x
18:55
0
كراسنودار - روسيا
خيتافي - إسبانيا
1
x
18:55
0
طرابزون سبور - تركيا
رين - فرنسا
1
x
18:55
1
سيلتك - إسكوتلندا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
3
x
18:55
2
سبورتينج لشبونة - البرتغال
روما - إيطاليا
0
x
21:00
0
إسطنبول باشاك شهير - تركيا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
0
x
21:00
0
وولفسبيرجر - النمسا
إسبانيول - إسبانيا
0
x
21:00
0
فرينكفاروزي - المجر
جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا
0
x
21:00
0
فينورد روتردام - هولندا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
0
x
18:55
3
آرسنال - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
1
x
17:50
1
الشباب
الرائد
-
x
تأجلت
-
التعاون