ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السوبر المصري - مفاجأت في التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:27 م
Advertisements
السوبر المصري - مفاجأت في التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك
الأهلي والزمالك
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة من مساء الغد على ستاد برج العرب في نهائي كأس السوبر المصري، وبحضور ١٠ ألاف متفرج.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد الشيخ - رمضان صبحي

خط الهجوم : مروان محسن.


تغيير موعد مباراة الأهلي والزمالك

كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي الموعد النهائي الخاص مباراة الفريق الأحمر أمام غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه الأهلي الزمالك غدًا الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري بحضور 10 ألاف مشجع.

وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "تم تغيير ميعاد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلًا من الثامنة".

وأضاف مرجان: "تلقيت اتصالات من جانب مسئولي اتحاد الكرة وتم خلالها إبلاغنا بموعد المباراة الجديد، ونتمنى أن تكون المباراة مليئة بالروح الرياضية بين كلا الفريقين وأن تكون قمة في كل شئ".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: رمضان صبحي تشكيل الأهلي ضد الزمالك تشكيل الأهلي الاهلى والزمالك الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباغ اغدام - إذربيجان
0
x
18:55
3
إشبيلية - إسبانيا
بازل - سويسرا
5
x
18:55
0
كراسنودار - روسيا
خيتافي - إسبانيا
1
x
18:55
0
طرابزون سبور - تركيا
رين - فرنسا
1
x
18:55
1
سيلتك - إسكوتلندا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
3
x
18:55
2
سبورتينج لشبونة - البرتغال
روما - إيطاليا
0
x
21:00
0
إسطنبول باشاك شهير - تركيا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
0
x
21:00
0
وولفسبيرجر - النمسا
إسبانيول - إسبانيا
0
x
21:00
0
فرينكفاروزي - المجر
جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا
0
x
21:00
0
فينورد روتردام - هولندا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
0
x
18:55
3
آرسنال - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
1
x
17:50
1
الشباب
الرائد
-
x
تأجلت
-
التعاون