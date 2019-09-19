السوبر المصري - مفاجأت في التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.



ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة من مساء الغد على ستاد برج العرب في نهائي كأس السوبر المصري، وبحضور ١٠ ألاف متفرج.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-



حراسة المرمى : محمد الشناوي



خط الدفاع : أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول



خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد الشيخ - رمضان صبحي



خط الهجوم : مروان محسن.





تغيير موعد مباراة الأهلي والزمالك



كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي الموعد النهائي الخاص مباراة الفريق الأحمر أمام غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.



ويواجه الأهلي الزمالك غدًا الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري بحضور 10 ألاف مشجع.



وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "تم تغيير ميعاد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلًا من الثامنة".



وأضاف مرجان: "تلقيت اتصالات من جانب مسئولي اتحاد الكرة وتم خلالها إبلاغنا بموعد المباراة الجديد، ونتمنى أن تكون المباراة مليئة بالروح الرياضية بين كلا الفريقين وأن تكون قمة في كل شئ".

