الجيش الليبي يعلن تدمير أهداف إرهابية جنوب طرابلس
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:18 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
أعلن المتحدث بإسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، تدمير عدد من الآليات والسيارات المسلحة وقتل عدد من الإرهابيين جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضح "المسماري"، خلال تصريحاته، مساء الخميس، أن مقاتلات سلاح الجو نفذت اليوم الخميس غارة جوية على العناصر الإرهابية وتمركزاتهم وآلياتهم جنوبي العاصمة طرابلس.
وأشار إلى أن الغارة أسفرت عن تدمير آليتين مسلحتين وسيارتين من نوع استيشن تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش للمليشيات الإرهابية بالقرب من منطقة السبيعة.
ومن جانبها أوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أن ضربات سلاح الجو، اليوم الخميس، استهدفت ودمرت عدة مواقع في مناطق المليشيات.
وأشارت في بيانها إلى أن هذه الأهداف تتضمن مواقع لمقر مليشيا القوة الوطنية المتحركة بمنطقة جنزور شرقي طرابلس، وأكد البيان دقة الاستهداف وتدمير كل الأهداف بنجاح.
Advertisements
- "المسماري" يعلن السيطرة الكاملة على منطقة العزيزية جنوب طرابلس
- الجيش الليبي يتمكن من دحر "داعش" جنوب غربي البلاد
- "المسماري": سنقتحم مدينة غريان وسنواصل تدمير الميليشيات فيها
- مقتل مدنيين في طرابلس بغارة لمقاتلات تابعة لحكومة السراج
- "المسماري" ينفي استهداف سيارات مدنية جنوب طرابلس
- ليبيا.. طائرة تركية مُسيَّرة تقتل 4 مدنيين في غارة جنوبي طرابلس
- وزير الخارجية الليبي: "الحرب لعنة.. ولكن أُجبرنا عليها"
- "الخارجية الليبية": الجيش كان بإمكانه حسم معركة طرابلس في 24 ساعة.. ولكن
- "المسماري": لم يبق من داعش سوى جيش الصحراء
- سلاح الجو الليبي يدمر حشودا عسكرية لميليشيات طرابلس
المزيد عن: طرابلس تدمير المسماري الجيش الليبي أهدافتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر