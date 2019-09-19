كشف حساب.. ماذا قدم حسام البدري قبل تولي قيادة الفراعنة؟

أعلن مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني"؛ عن تعيين حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي؛ مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.





ومنح مجلس الجبلاية؛ المدير الفني؛ أحقية اختيار الجهاز المعاون والإداري؛ قبل أن يتولي المسئولية الفنية بصورة رسمية بداية من اليوم استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.





وكان المجلس السابق برئاسة هاني أبوريدة؛ أقال المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق؛ عقب الخروج من دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية والتي نظمتها مصر مؤخرا.





ويمتلك حسام البدري؛ تاريخا طويلا مع التدريب حيث قاد كثير من الأندية سواء محليا أو عربيا؛ يعد أبرزها النادي الأهلي؛ والذي حصد معه العديد من الألقاب سواء محلية أو قارية.





ويرصد "الفجر الرياضي" أهم محطات البدري التدريبية والألقاب التي حققها من خلال التقرير الآتي:-





أولا: المحطات التدريبية





1- "الأهلي"





تواجد حسام البدري؛ بداية على رأس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ بالفترة من 2009 حتى 2010.





ثم رحل البدري؛ قبل أن يعود مجددا بفترته الثانية على رأس القيادة الفنية بالفترة من 2012 حتى 2013.





وغادر البدري القلعة الحمراء مرة أخرى؛ قبل أن يعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر عودة البدري؛ بفترة ولاية ثالثة بالفترة من 2016 حتى 2018.





2- "المريخ السوداني"





تولى حسام البدري قيادة المريخ السوداني؛ بالفترة من 2010 حتى 2011.





3- "إنبي"





عاد البدري مرة أخرى للدوري المصري؛ولكن هذه المرة بعيدا عن الأهلي وعن طريق بوابة إنبي؛ والذي تولى قيادته الفنية بالفترة من 2012- 2013.





4- "أهلي طرابلس"





أعلن مجلس إدارة نادي أهلي طرابلس الليبي؛ عن تعيين البدري مديرا فنيا للفريق؛ بعام 2013 ولكنها لم تستمر طويلا بسبب أحداث ليبيا الشهيرة.





5- "المنتخب الأوليمبي"





أشرف حسام البدري؛ على تدريب المنتخب الوطني الأوليمبي عام 2013 حتى 2015.





ثانيا: الألقاب المتوج بها





تعتبر إنجازات البدري؛ مع الفريق الأول بالنادي الأهلي؛ بعدما حصدد معهم العديد من البطولات؛ فيما لم يحقق أي بطولات أخرى مع أي أندية سوى المريخ السوداني.





وحصد البدري مع الأهلي؛ 3 ألقاب لبطولة الدوري العام؛ و3 بطولات لكأس السوبر المصري؛ ولقب بدوري أبطال إفريقيا؛ ولقبا للسوبر الإفريقي؛ ولقبا لبطولة كأس مصر.





بينما نجح في قيادة المريخ السوداني؛ بالفترة التي تولى قيادته الفنية في التتويج بلقب بطولة الدوري السوداني الممتاز موسم 2010-2011.



