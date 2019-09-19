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تامر أمين: "جيشنا صعب.. وهو عمود خيمة هذا الوطن" (فيديو)

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:11 م
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تامر أمين: جيشنا صعب.. وهو عمود خيمة هذا الوطن (فيديو)
تامر أمين
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أمنية فوزي
 
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أكد الإعلامي تامر أمين، أن هناك حرب إلكترونية تسمى حرب الجيل الرابع تشن ضد مصر حاليًا، موضحًا أن الميليشيات الإلكترونية للإخوان ومن يواليها تريد تفتيت عزيمة الشعب المصري دائمًا، وتنشر فيديوهات مفبركة لتضليل الشعب المصري.

ورد "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الخميس، على من يشككون في مصداقية الإعلام، قائلًا: "الإعلام مينفعش يكذب حاليًا، لأن إللي بيكذب أو بيحاول بيكون شكله عبيط بسبب كثرة المصادر والقنوات الإعلامية، ولأن المواطن أذكى من إن الإعلام يكذب عليه".

وأشار الإعلامي، إلى أن موقع تويتر نفسه اكتشف أن هاشتاج الإخوان ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي مُفبرك، موضحًا أن 99% من المشاركين في الهاشتاج حسابات وهمية ومفبركة.

ولفت "أمين"، إلى أن تويتر موقع عالمي كبير، ويهمه مصداقيته وصورته، ولذلك بحث عن الهاشتاج الكاذب، وبحث وحلل حتى اكتشف أنه مفبرك، مؤكدًا أن هناك حرب نفسية تشن ضد المصريين على السوشيال ميديا، قائلًا: "هناك حرب نفسية"، معلقًا: "السوشيال ميديا لعنها الله بكل كتاب إذا استخدمت بهذا الشكل".

كما أشاد الإعلامي تامر أمين، بالفنان محمد رمضان، بعد إطلاق أغنيته للجيش المصري، قائلًا: "أيوه كده، الرمز والقدوة بيعمل كده، هو ده الكلام إللي يخليك نمبر وان مش حاجات تانية".

وعلق أمين، قائلًا: "جيشنا صعب، والمناعة التي تصب في جسد مصر لحمايتها"، مؤكدًا أن الجيش المصري هو عمود الخيمة لهذا الوطن، وسيبقى دائمًا.
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المزيد عن: جماعة الإخوان تامر أمين السوشيال ميديا الجيش المصري اخبار مصر
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