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استبعاد أزارو و٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:02 م
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استبعاد أزارو و٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك
الاهلي
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علي نبوي
 
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استعبد السويسري رينيه فايلر الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الزمالك غدًا في نهائي كأس السوبر المصري.

واستبعد فايلر كلًا من :-

وليد أزارو وكريم نيدفيد ومحمد محمود وسعد الدين سمير للإصابة، وعمار حمدي وحسين السيد لوجهة نظر فنية، وأيمن أشرف للإيقاف.

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

أعلن رينيه فايلر المدير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في السوبر المحلي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي..

شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور و صلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي وأليو ديانج ومحمد هاني.
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