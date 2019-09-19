اتحاد الصناعات: مصر لديها وفرة في إنتاج الكهرباء تقدر بـ10 جيجا (فيديو)

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قال محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن مصر كانت تعاني من أزمة كبيرة في قطاع الكهرباء، وعندما تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور، تعاقد مع شركة سيمنز الألمانية على إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء بإجمالي 14 جيجا، في حين أن إنتاج مصر بالكامل كان 22 جيجًا، وبذلك تم القضاء على مشكلة الكهرباء في مصر.



وتابع رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc، مساء الخميس، أن هناك وفرة في إنتاج الكهرباء الآن يقدر بـ10 جيجًا، وأعلى استهلاك لمصر وصل لـ32 جيجًا، بينما الإنتاج ارتفع الآن لـ42 جيجًا، مشيرًا إلى أن المحطات الجديدة مركبة وتوفر 1.2 مليار دولار سنويًا من مصاريف التشغيل، بينما تكلفة الـ3 محطات الجديدة 6 مليار، وهذا يعني أن تغطية تكلفة هذه المحطات في 5 سنوات فقط من توفير تكلفة التشغيل بسبب هذه المحطات الجديدة.



ولفت إلى أن مصر أصبحت مؤهلة الآن لتصدير الكهرباء، وقامت بالاتفاق مع دولة قبرص لتبادل الكهرباء وقت الذروة، مشيرًا إلى أن مصر خلال الفترة الأخيرة عملت على تنويع مصادر الطاقة، وأصبحت تنتج 2 جيجا من الطاقة الشمية في محطة بنبان بأسوان، و1.5 جيجا من محطة الرياح بزعفرانة، وسيتم انتاج 2.8 من محطة الطاقة النووية بالضبعة بعد سبع سنوات، والهدف من تنويع الطاقة احداث نوع من التوازن، وهناك خطة لكي تصل الطاقة المتجددة لـ20% من اجمالي طاقة مصر خلال 3 سنوات فقط.



وأضاف أن الشمس ساطعة في مصر بصورة كبيرة للغاية، ولدينا مساحة كبيرة من الصحراء الغير مستغل، واذا استغلت بالشكل المثل من الممكن تصدير الكهرباء إلى أوروبا بعد توفير احتياجات مصر.

