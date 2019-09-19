حسام البدري يتمسك بتعيين طارق سليمان مدرب لحراس المنتخب

Advertisements

يتمسك حسام البدري المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى بتعيين طارق سليمان مدرب للحراس فى الجهاز الجديد الذى يتم تشكيله للمنتخب الوطنى والذى سيقود الغراعنة خلال المرحلة المقبلة.



ويعد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلى السابق من أفضل مدربي الحراس في مصر بعد قيادته لتدريب الحراس فى القلعة الحمراء خلال المواسم الماضية والتتويج مع الفريق بالعديد من البطولات وكان أحد المدربين في جهاز حسام البدري خلال الولاية الثانية والولاية الثالثة مع الأهلى.



ودخل أيضاً مدرب حراس مرمى نادى الزمالك أيمن طاهر في ترشيحات تدريب جراسة مرمى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بقوة بعد ترشيحه من قبل اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى.



وسيعقد حسام البدري إجتماعات مع اللجنة الخماسية للإستقرار على الجهاز الفنى الجديد بالكامل عقب عودته من الخارج، ليبدأ الإستعداد للمعسكر القادم والتوقف الدولى الذى سيبدأ فى أكتوبر المقبل.



وكان حسام البدري تم تعيينه صباح اليوم بعد فترة شهدت جدلاً كبيراً على تعيين مدرب للمنتخب الوطنى ومانت التكهنات كثيرة بأسماء أخري مثل إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للناذي المصري وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة والمدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب الوطنى حسن شحاتة ولكن حسم اتحاد الكرة الأمر بإختيار البدري مدرب للفراعنة.



ويستعد البدري لقيادة منتخب مصر فى أول مباراة رسمية يوم 11 نوفمبر 2019 أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.