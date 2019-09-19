تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا بريف دمشق

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، مساء الخميس، بسماع دوي انفجارات

جنوب شرق جرمانا بريف

دمشق، و

تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا في ريف دمشق، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية".

هذا والعدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرا حتى الآن والدفاعات الجوية السورية تواصل تصديها الكثيف في سماء القسم المحرر من الجولان أقصى جنوب غرب سوريا عند المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل".





وقال مصدر عسكري: "إنه في تمام الساعة الحادية عشر والنصف، رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق"، مضيفا: "على الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وحتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية".

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له شن غارات جوية استهدفت قوات إيرانية جنوب العاصمة السورية دمشق.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان:"تم إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية".

وأضاف البيان:"أغارت مقاتلات جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق".

وقال البيان:"إن الغارة جاءت ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية حرصت، في الأيام الأخيرة، على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية".