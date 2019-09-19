ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا بريف دمشق

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:35 م
Advertisements
تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا بريف دمشق
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، مساء الخميس، بسماع دوي انفجارات جنوب شرق جرمانا بريف دمشق، وتدمير طائرة مسيرة فوق عقربا في ريف دمشق، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية".

هذا والعدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرا حتى الآن والدفاعات الجوية السورية تواصل تصديها الكثيف في سماء القسم المحرر من الجولان أقصى جنوب غرب سوريا عند المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل".


وقال مصدر عسكري: "إنه في تمام الساعة الحادية عشر والنصف، رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق"، مضيفا: "على الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وحتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية".

 

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له شن غارات جوية استهدفت قوات إيرانية جنوب العاصمة السورية دمشق.

 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان:"تم إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية".

 

وأضاف البيان:"أغارت مقاتلات جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق".

 

وقال البيان:"إن الغارة جاءت ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية حرصت، في الأيام الأخيرة، على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية".

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: عقربا طائرة مسيرة ريف دمشق تدمير
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباغ اغدام - إذربيجان
0
x
18:55
0
إشبيلية - إسبانيا
بازل - سويسرا
2
x
18:55
0
كراسنودار - روسيا
خيتافي - إسبانيا
1
x
18:55
0
طرابزون سبور - تركيا
رين - فرنسا
1
x
18:55
0
سيلتك - إسكوتلندا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
2
x
18:55
1
سبورتينج لشبونة - البرتغال
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
إسطنبول باشاك شهير - تركيا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
وولفسبيرجر - النمسا
إسبانيول - إسبانيا
-
x
21:00
-
فرينكفاروزي - المجر
جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا
-
x
21:00
-
فينورد روتردام - هولندا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
1
x
18:55
0
آرسنال - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
1
x
17:50
1
الشباب
الرائد
-
x
19:20
-
التعاون