شيكابالا ؟ هذا كان رأي البدري .. وموقفه من منتخب مصر

أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الخميس، تعيين حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، مدربًا لمنتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته بعد إخفاق الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا 2019، وتم تكليف "البدري" بإختيار جهازه المعاون في مهمته الجديدة مع المنتخب.





وعقب الإعلان عن تعيين حسام البدري مدربًا لمنتخب مصر بدأ البعض يتحدث عن موقفه من إستدعاء بعض النجوم المتألقين حاليًا إلي منتخب الفراعنة في الفترة القادمة، ومنهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك، هل سيقوم البدري بإعادته للمنتخب مجددًا خاصة بعد تألقه مع الفارس الأبيض؟ أم يمنعه عامل السن من ذلك؟.





وكان لـ"البدري" رأيًا بخصوص محمود عبد الرازق شيكابالا وموهبته الكروية، حيث أكد في تصريحات تليفزيونية سابقة أن "شيكا" اللاعب الوحيد الذي تمني إنضمامه لصفوف القلعة الحمراء، وأنه سعي لذلك قبل مواسم ماضية، لكنه لم يتحقق.





تألق محمود شيكابالا مع الزمالك في الفترة الحالية وبعد عودته من رحلة احتراف في اليونان، قد يدفع حسام البدري لضمه لمنتخب مصر خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه يمتلك خبرات كبيرة وإمكانيات فنية عالية وقدرات مهارية مميزة.





كما أن "شيكابالا" يمتلك سمات القائد التي يفتقدها منتخب مصر في الفترة الحالية، في ظل غياب النجوم الكبار داخل المنتخب الوطني، خاصة وأن عصام الحضري لن يكون له مكانًا في تشكيلة الفراعنة المقبلة، واقترابه من إعلان اعتزاله كرة القدم.





ماذا قال حسام البدري عن محمد صلاح؟





كان حسام البدري قد كشف عن رأيه أيضًا عن محمد صلاح وما يقدمه في رحلته الاحترافية في أوروبا حيث قال في تصريحات سابقة: " صلاح قدوة للشباب المصري والعربي بفضل ما يقدمه داخل الملعب وخارجه".





وأضاف: "نجم ليفربول فخر العرب في أوروبا ويقدم مستويات هائلة وبالتالي يجد دعمًا كبيرًا من كل الوطن العربي بمختلف فئاته وفوزه هو انتصار لجميع المصريين والعرب".





وأتم تصريحاته: ": "محمد صلاح نجم وأسطورة وفوزه بلقب دوري الأبطال هو فخر لكل مصر، وأتمنى له التوفيق في قيادة المنتخب المصري للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية".



