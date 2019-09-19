مواطنون عن منظومة التأمين الصحي الشامل: "الوضع اختلف" (فيديو)



وتم اجراء عدد من العمليات في تخصصات مختلفة لعدد من المواطنين في المنظومة، منها جراحات عيون، وأورام وعظام، وولادة، وهو ما يعد إنجاز كبير.

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، تقرير مصور يرصد آراء أهالي بورسعيد في بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة.وأكدت إحدى المواطنات، أن الخدمة الصحية تطورت بشكل كبير في محافظة بورسعيد، وقالت آخرى، إن هناك اختلاف كبيير في طريقة تعامل طاقم التمريض أو الأطباء مع المرضى، حيث أصبح هناك اهتمام أكبر، منوهة بأن الطبيب كان في السابق يكشف على أكثر من مريض في ىن واحد، وأما الآن فأصبح هناك خصوصية للمرضى.وأضاف أحد المواطنين، أن هناك تغير في شكل الوحدات الطبية في محافظة بورسعيد، وأصبح هناك إهتمام بالخدمة االصحية، والأطباء متواجدون، والوحدة الصحية تستقبل المرضى لمدة 12 ساعة، وتابعت مواطنة أخرى، "زمان كنا بندخل الوحدة منعرفش الممرض من الأمن دلوقتي في يونيفورم واهتمام بالمريض، ونظافة في الوحدة".ووعقب مواطن آخر: "بقينا نعرف الطبيب من الممرض داخل الوحدة.. زمان كان ممكن الممرض يكشف علينا، ولكن الوضع تغير الآن".هذا وقد تم بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد كخطوة أولى تعميمه على مستوى بااقي المحاافظات تدريجيا، حيث طبقت المنظومة بشكل تجريبي لمدة شهرين، ثم انطلقت رسميا، وقد اشترك في المنظومة نحو 50% من سكان المحافظة.