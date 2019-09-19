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الهلال يفوز بجائزة "Sport For Good" كأفضل نادٍ في العالم خلال عام 2019

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:32 م
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الهلال يفوز بجائزة Sport For Good كأفضل نادٍ في العالم خلال عام 2019
الهلال السعودي
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محمد علي
 
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نجح نادي الهلال السعودي في أن يحقق جائزة رفيعة المستوى يقدمها منتدى الإبداع والابتكار الاجتماعي العالمي SIGEf2019، والذي أقيم في مدينة طوكيو باليابان في الفترة الأخيرة.

وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي، فإن الجائزة التي فاز بها نادي الهلال هي جائزة تدعى "Sport For Good"، كأفضل نادي في العالم خلال عام 2019، مؤكدًا بأن هذا الفوز قد جاء نتيجة لمجهود كبير قامت به إدارة نادي الهلال في تطوير النادي بشكل كامل ومن جميع الجوانب.

وتحدثت تقارير صحفية عن كون نادي الهلال السعودي قد فاز بجائزة الرياضة من أجل الأفضل مساء اليوم الخميس، من خلال منتدى الإبداع والإبتكار العالمي، وذلك لكونه أول ناد سعودي وعربي، يقوم بتأسيسي إدارة مسؤولية المجتمع، وكذلك يملك نادي الهلال السعودي 14 برنامج فعال يعمل على خدمة كل فئات المجتمع السعودي.

وفي سياق آخر، يستعد نادي الهلال السعودي في هذه الفترة لمباراة كلاسيكو السعودية أمام نادي الاتحاد في مدينة جدة، حيث تقام المباراة يوم السبت المقبل والموافق 21 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويذكر أن نادي الهلال كان قد تغلب يوم الثلاثاء الماضي على منافسه نادي اتحاد جدة في لقاء الإياب في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، ليتأهل الزعيم إلى دور نصف النهائي، ويضرب موعدًا مع نادي السد القطري في المربع الذهبي مطلع الشهر المقبل.
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