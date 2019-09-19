موقع "الفجر" يفتح باب التدريب بقسم الاقتصاد

إلحق الفرصة موقع جريدة الفجر فتح باب التدريب بقسم الاقتصاد ، مع وظائف للمتميزين، ومن يثبتون جدارتهم بالعمل بمؤسسة صحفية ذات مكانة.













التدريب لمدة 3 أشهر مع وظائف للمتميزين ومن يثبتون جدارتهم بالعمل بقسم الاقتصاد بموقع جريدة الفجر

إذا وجدت في نفسك القدرة على العمل الجاد وتحت ضغط وسط فريق عمل متناسق ومتكامل ارسل سيرتك الذاتية مع نماذج من أعمالك إن وجد إلى البريد الإلكتروني التالي:

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