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دفاعات الاحتلال تعترض 4 صواريخ فوق مستوطنة سديروت

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:02 م
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دفاعات الاحتلال تعترض 4 صواريخ فوق مستوطنة سديروت
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وكالات
 
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اعترضت دفاعات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 صواريخ فوق مستوطنة سديروت، نقلا عن قناة "العربية".

يشار إلى أن صفارات الإنذار أطلقت في مستوطنات قريبة من حدود قطاع غزة.

وذكرت "القناة "13 الإسرائيلية، أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ مساء اليوم الخميس، من القطاع، تجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما اعترضت القبة الحديدية اثنين منها.

وقالت القناة: "على ما يبدو هناك عمليتا اعتراض في سماء مستوطنة سديروت"، فيما انطلقت صافرات الإنذار إثر ذلك.


ويذكر أن أعلن جيش الاحتلال أن منظومة "القبة الحديدية" حاولت اعتراض صاروخين من أصل 3 أطلقت قرب مستوطنة "سديروت" شرق القطاع، وذكرت قناة 12 العبرية، أن صاروخا سقط بالقرب من طريق، تسبب في نشوب حريق بجانب الطرق المجاورة للمستوطنة.

 

كما أخلت الشرطة الأشخاص من ملعب كرة القدم الذي احتضن الحفل وجرى إلغاؤه، فيما بدأت الفرق بمعالجة المصابين بالهلع بمكان الحادث.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخا سقط قرب مهرجان فني بمستوطنة سديروت، وأشارت إلى أنه طُلب من الحضور الذين احتشدوا لحضور الحفل، العودة إلى بيوتهم.

 

وكانت قناة "آر تي" الإخبارية الروسية، قالت مساء اليوم، إن دوي الانفجارات التي سمعت في سماء المدينة، ناتجة عن محاولة منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية التصدي لصواريخ فلسطينية، وأعلن جيش الاحتلال عن إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات والبلدات المحاذية لقطاع غزة.

 

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن منظومة "القبة الحديدية" تصدت لـصاروخين من أصل 3 أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنة "سيديروت" المحاذية للقطاع، وأكدت أن أصوات الانفجارات التي سمعت في سماء غزة ناجم عن محاولة نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي التصدي لصواريخ المقاومة، وزعمت المواقع العبرية أن أحد الصورايخ انفجر في سماء القطاع.


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