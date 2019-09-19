

حيث أشار رينارد إلى أنه يرفض هذا السلوك بشكل قاطع، ولكنه في الوقت ذاته لا يمكنه أن يلحق كل اللاعبين داخل معسكر الفريق، وسوف يحاول بذل قصارى جهده من أجل فرض الجدية والإلتزام داخل معسكرات الأخضر.





رينارد يكشف عن موقفه من "المدخنين" في معسكر السعودية



وخلال لقاء تليفزيوني للحديث عن بعض الأمور الإدارية داخل المنتخب السعودي، قال المدرب الفرنسي هيرفي رينارد: "الأمر غير مقبول بالنسبة لي، أعلم جيدًا أن هناك نجوم عالميين يدخنون لكن أنا ارفض هذا الأمر، فا انا لا أدخن، ولا يمكنني ملاحقة جميع اللاعبين لكنه سلوك مرفوض".



يذكر أن منتخب السعودية قد خاض لقائين فقط تحت قيادة المدرب الفرنسي، الأول كان أمام منتخب مالي، وهو لقاء ودي، وأنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي اللقاء الثاني، وهو لقاء اليمن في إفتتاح مشوار السعودية في تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، تعادل الأخضر السعودي مع اليمن بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما في العاصمة البحرينية المنامة.



الجدير بالذكر، بأن أول قرار عقابي من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بعد قيادته لتدريب السعودية، كان منع إستخدام الهواتف المحمولة داخل المعسكر، مطالبًا من جميع اللاعبين ضرورة أن يكون التركيز فقط على التدريبات، وأن يعرف الجميع بأنهم في مهمة وطنية.

تحدث المدير الفني الفرنسي لمنتخب السعودية، هيرفي رينارد، عن موقفه من رؤية اللاعبين يدخنون خلال معسكرات المنتخب السعودي في الفترة المقبلة.