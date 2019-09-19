علي خيري يتألق في حفل جديد بحضور جمهور الساقية (صور)

ضمن خطة المركز الثقافي ساقية عبدالمنعم الصاوي، في احتضان المواهب الشابة، نظمت الساقية على خشبة مسرح "الحكمة"، حفلًا مميزًا للمطرب الشاب صلاح الدالى، وذلك وسط حضور عدد كبير من الجمهور ورواد الساقية.





وقدم المطرب، باقة من ألمع الأغنيات القديمة والجديدة، ومنها "بلاذ الأساطير، بشوقك، اكتبلك تعهد، عليها عيون، قال جانى بعد يومين، المحنة، دانا الهوى، متخفش، قلبى عشقها"، ولاقت الاغنيات إستحسان الجمهور وتفاعلو معه بشكل كبير.





جدير بالذكر أن علي خيرى مطرب وملحن مصري من مواليد محافظة بني سويف وأحيا حفلات في محافظة بني سويف و الاسكندرية والقاهره وحفل بكلية علاج طبيعي بجامعة القاهرة وحفل بساقية الصاوي كضيف شرف مع فرقة ذا باند، آخر الأعمال المطروحه على السوشيال ميديا ألبوم "بلاد الأساطير"، البوم غنائي كامل مكون من 10 أغاني منوعة و الذي تعاون فيه مع كبار المشعراء والملحنين والموزعين.









نبذة عن ساقية الصاوي

اما ساقية الصاوي، تعتبر أول المراكز الثقافية الخاصة في مصر وأوسعها انتشارا اليوم وتعد نموذجاً للكيانات الثقافية في عصر ما بعد الثقافة الحكومية. يقع المركز في جزيرة الزمالك بالقاهرة، و أنشأ الساقية محمد الصاوي نجل الأديب المصري عبد المنعم الصاوي في عام 2005 واستقى الاسم من خماسية الساقية التي تعتبر العمل الأشهر لوالده. فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة. تم اختيار المكان تحت كوبري 15 مايو بشارع 26 يوليو أمام سنترال الزمالك - ويمكن الوصول إليها من أمام مسرح الباللون بعبور الكوبرى ونزول السلم على الساقية مباشرة





وقام محمد الصاوي بتصميم المشروع والشروع في بنائه ووضع التصورات حول أساليب الوصول التي وضعها للمركز بمعاونة زملاء أخرىن. بدأ المركز بعمل الحفلات الموسيقية لاجتذاب الجمهور على اعتبار أن الموسيقى والغناء أوسع الفنون انتشارا بين الناس, وكان بها تنوع واختلاف عن السائد من الموسيقى وقتها, فكان من أبرز نجوم هذه الحفلات فرق موسيقى الجاز والموسيقى الغجرية والراب وأخرى تعرض ثقافات مختلفة من أنحاء العالم.





تم بعد ذلك إدخال العديد من الأنشطة الأخرى على المركز, فبدأ عمل المعارض التشكيلية وعرض الأعمال النحتية. ثم بدأ تقديم الأمسيات الشعرية من خلال الحفلات الغنائية ثم تقديمها منفردة في أمسيات خاصة. قامت الساقية مؤخرا بتنظيم مهرجان مستوحى من فكرة سوق عكاظ للشعر تحت اسم "عكاظ الشعر" وشارك فيه شعراء من مختلف محافظات مصر واستمر لثلاثة أيام.





فيما يقوم المركز بتقديم العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية, وتنظيم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب. وتحتوي الساقية على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة, مكتبة للطفل, مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية. وتحتوي أقسام لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عديدة من الفنون مثل الرسم. تستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستوى الأدبي والعلمي. بالإضافة إلى تقديم العروض المسرحية, يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.





هذا بالإضافة للندوات العامة المختلفة ثقافية ودينية وعلمية وفنية التي تقام بها مثل ندوة الاتصالات للجمعية العلمية لمهندسي الإتصالات وتقام شهريا.





وهناك اتجاه حالي من قبل مؤسس المركز, محمد الصاوي لضم نشاطات أخرى رياضية إلى أنشطة المركز مثل سباقات الماراثون وتخصيص قاعات داخل المركز لممارسة اليوجا, إلا إنه يؤكد على عدم تحول المركز إلى مركز رياضي وإنما فقط يبحث فيها عن توفير المناخ المناسب للإنسان لممارسة حياته ورفع قدرته على مواجهة التحديات التي تواجهه.





وقد اتجهت الساقية هذا العام أن تتبنى فكرة معينة تكون هي شعارا لنشاطات العام، مثل عام العقول والذي تهتم فيه بنشاطات الفكر وغيرها، وعام الحكمة، وغيرها.





كما تهمتم الساقية بنشر ثقافة المصادر المفتوحة عبر تعليم اللينكس وغيره من البرامج مفتوحة المصدر.





وتقوم أنشطة ساقية الصاوي على التبرعات والاشتراكات السنوية لأعضائها الذين يتجاوز عددهم عشرة آلاف. ويتردد على المركز شهرياً أكثر من 20 ألف زائر, ولها موقع إلكتروني يتردد عليه نحو 150 ألفاً شهرياً.



