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بومبيو: نقدر مشاركة السعودية والإمارات في التحالف الدولي لحماية الملاحة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:09 م
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بومبيو: نقدر مشاركة السعودية والإمارات في التحالف الدولي لحماية الملاحة
مايك بومبيو
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وكالات
 
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر إعلان كل من السعودية والإمارات عزمهما المشاركة في التحالف الدولي لحماية الملاحة في الخليج.


وكتب بومبيو، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "الأحداث الأخيرة تؤكد على أهمية حماية التجارة العالمية وحرية الملاحة".


وكانت السعودية والإمارات قررتا الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، والذي يهدف إلى مواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.


وتغطي منطقة عمليات التحالف مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج.

هذا وقال بومبيو في تصريحات خلال زيارته إلى الإمارات، الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على إيران، وأنه "لا يزال أمامنا الكثير لردع الخطر الإيراني".

 

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الخطر الإيراني يهدد العالم، معربا عن أمله في التوصل معها إلى حل دبلوماسي.

 

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، قادما من السعودية.

 

وأجرى بومبيو خلال زيارته إلى جدة، الأربعاء، مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، حول التوتر مع إيران عقب هجمات استهدفت معملين لشركة أرامكو.

 

وقال بومبيو إن بلاده تدين الهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، والتي تتحمل إيران مسؤوليتها، مبديا تقديره لحكمة القيادة السعودية وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.


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