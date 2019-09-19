"مزيكا" تطرح كليب "المرأة المستقلة" لـ شذى وأوكا وأورتيجا (فيديو)

طرحت اليوم شركة "مزيكا"، على اليوتيوب، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، فيديو كليب "المرأة المستقلة" للفنانة شذى بمشاركة اوكا واورتيجا.

الأغنية كلمات شادى نور وألحان أورتيجا وتوزيع اوكا، وإخراج كريم الغمرى.





وتقدم شذى فى هذه الأغنية شكلا غنائيا جديدا، ومختلفا عن الذى اعتاد عليه جمهورها منها، وتتمنى شذى أن ينال هذا اللون الجديد إعجاب الجمهور والمعجبين.

ومن المقرر عرض الكليب على قناة مزيكا الفضائية الإثنين المقبل.

يقول مطلع أغنية "المرأة المستقلة":

بعد كام قصة حب فاشلة ..كده شكرا مات الكلام

كنت شكه ان العيب كان فيا .. لكن الرجالة بتوع كلام

انتوا انتوا صنف واحد .. مايملاش عينكوا غير التراب

واللى هاتدى أمانها لواحد .. ده فى حد ذاته أكبر عقاب

تفاصيل صادمة

في وقت سابق كانت شذى قد نشرت عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة تجمعها مع المطرب هيثم شاكر، وعلقت على الصورة قائلة: "من امبارح بيجيلى تليفونات اللي زعلانين مني علشان أنا من أصحاب هيثم القريبين وكنت عارفة ومقولتش على مرضه، واللى أصلا بيشكك إن هيثم كان تعبان".

وتابعت شذى: عموما علشان مش هينفع أرد على كل المكالمات هيثم كان فعلا مريض بمرض خطير ربنا يبعد كل شر عن أى حد يا رب، والحمد لله هو تعافى بس هو لسه فى حاجات كتير محروم منها، وأهمها حاجة أساسية لأى كائن حي وهي نعمة الأكل لحد دلوقتى وهيفضل كدة ميقدرش ياكل بشكل طبيعي وده سبب اختفائه كل الفترة دي وده سبب إن هو فقد كتير جدا من وزنه".

كان هيثم شاكر، أعلن سبب غيابه الفترة السابقة عن الساحة الفنية، والتي استمرت لمدة 5 سنوات وكان السبب وراء ذلك إصابته بمرض السرطان.

ردود مشجعة

وكتب "شاكر"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد "معرفة قديمة" .. الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم .. شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وارائكم .. شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".

واكمل هيثم شاكر حديثه عن غيابه عن الساحة الفنية قائلًا : "عارف أن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلاً غصب عني اي تأخير".

وأعلن المطرب هيثم شاكر مرضه موضحًا: "5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه كان سبب في التأخر عن الانتهاء من الالبوم الجديد .. ان شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم .. بشكركم جميعاً .. الحمد لله".