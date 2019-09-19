إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بأبو كبير

أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة مكروباص، بطريق " أبوكبير – فاقوس" أمام شبكة الكهرباء، وتم نقل المصابون إلى مستشفى أبوكبير العام لتلقي الإسعافات الأولية.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصام أمام شبكة الكهرباء، طريق " أبوكبير- فاقوس" وتبين من الإنتقال والفحص إنقلاب سيارة مكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، تم نلقهم إلى مستشفى أبوكبير، لتلقي الإسعافات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة.





5 مصابين في حادث مروع بأبو حماد

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة مكروباص، وسيارة ملاكي أمام قرية الصوة، دائرة مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابون إلي مستشفي العام لتلقي الإسعافات الأولية.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العقيد عمرو مندور، مأمور مركز شرطة أبوحماد، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم أمام قرية الصوة، دائرة مركز أبوحماد.





وتبين من الإنتقال والفحص تصادم سيارة مكروباص بسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، تم نلقهم إلي مستشفي أبوحماد، لتلقي الإسعافات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة.





حادث الصوامع

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة مكروباص، وسيارة ملاكي أمام الصوامع، دائرة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابون إلي مستشفي الصالحية الجديدة لتلقي الإسعافات الأولية.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم أمام منطقة الصوامع، دائرة قسم الصالحية الجديدة.





وتبين من الإنتقال والفحص تصادم سيارة مكروباص بسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم إلي مستشفي الصالحية، لتلقي الإسعافات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة.





ضحية التوك توك