استئناف مناقشات البريكست في بروكسل

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قالت المفوضية الأوروبية، إنها تلقت وثائق جديدة من الحكومة البريطانية مع استئناف المناقشات بين الجانبين في محاولة لإيجاد حل وسط لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأشارت المتحدثة مينا أندريفا اليوم الخميس، إلى إن اللجنة "تلقت وثائق من المملكة المتحدة، وعلى هذا الأساس سنتناقش نقاشًا فنيًا اليوم وغدًا حول بعض جوانب الجمارك والسلع المصنعة وقواعد الصحة والصحة النباتية."



وأضافت أندريفا أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء بعد أن التقى الاثنان في لوكسمبورغ لتناول غداء عمل في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وقالت أندريفا إن جونكر أخبر جونسون أن "الصفقة مرغوبة وما زالت ممكنة".



بالإضافة إلى المناقشات الفنية المخطط لها، أضافت أندريفا أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، والوزير البريطاني المكلف بملف بريكست، ستيفن باركلي، سوف يناقشون مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على "المستوى السياسي".



وأردفت الحكومة البريطانية إنها بعثت بمقترحات مكتوبة إلى الاتحاد الأوروبي حول كيفية إعادة صياغة صفقة انفصال البريكست المرفوضة.



وأوضحت الحكومة اليوم الخميس إنها أرسلت "أوراقًا تقنية غير رسمية سرية تعكس الأفكار التي طرحتها المملكة المتحدة". الأوراق غير الرسمية هي وثائق مخصصة للمناقشة، وليست اقتراحات رسمية.



على الرغم من اصرار رئيس الوزراء بوريس جونسون على أن بريطانيا تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق، إلا أن الاتحاد الأوروبي يقول إنه لا يزال بانتظار رؤية أفكار ملموسة.



جاء بيان بريطانيا بعد أن قال رئيس وزراء فنلندا إن المملكة المتحدة بحاجة إلى تقديم مقترحاتها بحلول نهاية سبتمبر والا "سينتهى الأمر".



وقالت بريطانيا إنها لن تفي "بموعد نهائي مصطنع" ولكنها ستقدم طلبات رسمية "عندما نكون مستعدين". من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.



حذر رئيس الوزراء الفنلندي بريطانيا من أنها يجب أن تقدم مقترحات جديدة قوية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر وإلا فإن الاتحاد الأوروبي لن ينظر فيها.



وقال أنتي رين إن دول الاتحاد الأوروبي متفقة على وجوب تقديم البدائل كتابةً بحلول 30 سبتمبر.



تتولى فنلندا الرئاسة الدورية للكتلة المؤلفة من 28 دولة. تحدث رين يوم الأربعاء بعد لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.



صرح ل YLE قائلا: "إذا أرادت المملكة المتحدة مناقشة بدائل لاتفاقية الخروج الحالية، فيجب تقديمها قبل نهاية الشهر."



من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، ويقول رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه يعمل على إبرام صفقة. غير أن قادة الاتحاد الأوروبي يقولون إن بريطانيا لم تقدم أي مقترحات ملموسة.



من المقرر أن تنتهي المحكمة العليا في بريطانيا من النظر في قضية ستحدد ما إذا كان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد انتهك القانون بتعليق البرلمان قبل أسابيع قليلة من مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.



سيستمع القضاة في المحكمة العليا في البلاد اليوم الخميس لمحامي رئيس الوزراء السابق جون ميجور، وهو من بين أولئك الذين يطعنون في قرار جونسون، وهو أحد خلفائه كزعيم محافظ.



يزعم معارضو الحكومة أن جونسون أرسل المشرعين إلى ديارهم حتى 14 أكتوبر لمنعهم من التدقيق في خطته لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر المقبل، مع أو بدون صفقة انفصال.



وأوضحت الحكومة إن التعليق روتيني وليس بدافع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتقول انه يجب الا يتدخل القضاة يتدخلوا في السياسة.



