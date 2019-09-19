عاجل.. "السيسي" يتقدم جنازة الفريق إبراهيم عرابي

يذكر أنه حصل الفريق إبراهيم العرابي خلال حياته العسكرية الحافلة بالبطولات العديد من الأوسمة والنياشين أهمها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى مرتين في عامي 1987 إلى 1995، وميدالية الترقية الاستثنائية في حرب اليمن، ونوط النصر، ونوط تحرير سيناء في 25 أبريل، وميدالية 6 أكتوبر وأخيرا وسام تحرير الكويت.



