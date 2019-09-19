عاجل.. "السيسي" يتقدم جنازة الفريق إبراهيم عرابي
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:23 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
صرح السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي، رئيس الأركان الأسبق، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
هذا وقد توفي رئيس الأركان الأسبق أمس الأربعاء، حيث كان قد تولى منصب رئيس الأركان من 1983 حتى 1987، وقد حصل على عدة أوسمة من الدولة تقديرا لمجهوداته، منها نوط التدريب من الطبقة الأولى، وميدالية 6 أكتوبر، ونوط تحرير سيناء.
وقد تولى الفريق إبراهيم العرابي، عدة مناصب على مدار تاريخه ومنها منصب رئيس الهيئة االعربية للتصنيع، وقائد الجيش الميداني، ورئاسة أركان حرب القوات المسلحة.
هذا وقد توفي رئيس الأركان الأسبق أمس الأربعاء، حيث كان قد تولى منصب رئيس الأركان من 1983 حتى 1987، وقد حصل على عدة أوسمة من الدولة تقديرا لمجهوداته، منها نوط التدريب من الطبقة الأولى، وميدالية 6 أكتوبر، ونوط تحرير سيناء.
وقد تولى الفريق إبراهيم العرابي، عدة مناصب على مدار تاريخه ومنها منصب رئيس الهيئة االعربية للتصنيع، وقائد الجيش الميداني، ورئاسة أركان حرب القوات المسلحة.
يذكر أنه حصل الفريق إبراهيم العرابي خلال حياته العسكرية الحافلة بالبطولات العديد من الأوسمة والنياشين أهمها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى مرتين في عامي 1987 إلى 1995، وميدالية الترقية الاستثنائية في حرب اليمن، ونوط النصر، ونوط تحرير سيناء في 25 أبريل، وميدالية 6 أكتوبر وأخيرا وسام تحرير الكويت.
وكما نال بعض الأوسمة والأنواط من بعض الدول الشقيقة والصديقة ومنها (ليبيا – العراق – الولايات المتحدة الأمريكية – زائير – الكاميرون).
Advertisements
- 10 معلومات لا تعرفها عن الفريق صفي الدين أبو شناف
- صفي الدين أبو شناف.. رحلة الرمز العسكري المضيئ مع الحروب
- من هو يونس المصري وزير الطيران الجديد في حكومة "مدبولي"؟
- من هو اللواء طيار محمد عباس قائد القوات الجوية الجديد؟
- ماهي الجوائز التي حصل عليها مدير مكتب "السيسي" الجديد خلال خدمته بالقوات المسلحة؟
- بعد تصديق "السيسي".. من هو اللواء طيار أركان حرب محمد عباس الذي رقي لفريق؟
- من هو الفريق عبدالمنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
- أبرزها "وفاة الفريق إبراهيم العرابي" .. 5 أشياء حدثت وأنت نائم
المزيد عن: قادة عسكريون جنازة الفريق إبراهيم العرابي السيسي اخبار مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر