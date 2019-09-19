زعيم حزب "أزرق أبيض" لنتنياهو : فزنا فى الانتخابات ولن نخضع لأى إملاءات



وصرح "بينى جانتس" أن الجمهور الإسرائيلى،حسم الموقف واختار الإتحاد،ولكن حزب "ازرق ابيض" هو الذى فاز بالإنتخابات،وهو الحزب الاكبر الأن.



وتطرق "جانتس" للخطوات التى يجريها نتنياهو فى الوقت الحالى،بعدما علم نتيجة الانتخابات، وأوضح قائلًا "اننى مهتم بإقامة حكومة وحدة وطنية اكثر اتساعًا تحت قيادتى تعكس رغبة الجمهور الإسرائيلى وايضًا وعودنا الاساسية للجمهور الإسرائيلى وسأقوم بتوجيه المفاوضات مع الاحزاب الاخرى بنفسى وستدار بمسئولية وتفكير عميق ولن نخضع لأى إملاءات فلكى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية لا نحضر معنا نماذج سياسية ثابتة".







وردًا على تصريحات "جانتس" قال بنيامين نتنياهو" فوجئت واصبت بخيبة الامل لأن بينى جانتس مازال يرفض الرد على دعوتى له باللقاء لقد دعا الرئيس "روبى ريفلين "الى الإتحاد وبدون لقاء يتم بين رؤساء الاحزاب الأكبر فى إسرائيل لا يمكن اقامة حكومة موحدة فدولة اسرائيل تحتاج الى حكومة موحدة كبيرة ولا لإعادة الانتخابات مرة اخرى وبالتاكيد ايضًا لا لحكومة تعتمد على احزاب معادية للصهيونية".



وأضاف سيدى "بينى جانتس " اقترحت عليك اجراء مقابلة ومازالت الدعوة سارية وهذا هو ما ينتظره الشعب مننا".



وتابع نتنياهو، أن رئيس الدولة العبرية "روبى ريفلين" قد دعا، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، للعمل من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية،وخاطب مكتبه، ديوان بينى جانتس من اجل تنسيق لقاء اليوم، وأضاف نتنياهو" تعال نلتقى اليوم لكى نقوم بدفع هذه الخطوة فهو موضوع الساعة والشعب ينتظر منا ان نظهر المسئولية ونعمل من أجل التعاون".



بعض مسئولى حزب "ازرق ابيض"، ردوا فى المقابل على دعوة نتنياهو، وأشاروا انها" مناورة اعلامية حقيرة " أنه شخص يهذى ومنفصل عن الواقع،ويرفض قبول نتائج الانتخابات،منذ متى يقوم الخاسرون بدعوة الفائزين، نحن نرغب فى حكومة موحدة، ونحن من سنقوم بتشكيلها حسب قولهم.







بعد دعوة بنيامين نتنياهو، التى أطلقها أمس لإقامة حكومة وحدة وطنية تحت قيادته، اجتمع اليوم اعضاء حزب "ازرق أبيض" المنافس، بزعامة رئيس الأركان الأسبق "بينى جانتس"، لإصدار تصريح اعلامى،هو الاول منذ انتهاء الإنتخابات، أوضحوا خلاله أنهم مثلما تعهدوا من قبل،فأن الحزب لن يجلس مع نتنياهو، فى نفس الحكومة.