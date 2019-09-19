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أرملة الشهيد عادل رجائي: خبر القصاص من القتلة "طبطب على قلبي"

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:09 م
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أرملة الشهيد عادل رجائي: خبر القصاص من القتلة طبطب على قلبي
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داليا الحسين
 
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علقت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، أرملة الشهيد عادل رجائي، على إعلان وزارة الداخلية مقتل 9 عناصر إرهابية بينهم متورط باغتيال زوجها قائلة: "بعد أيام ستكون الذكرى الثالثة لاستشهاد زوجي.. وربنا يطبط على قلبي بهذا الخبر ويقول لي أن الذي اغتال زوجي في جهنم وبئس المصير".

وكما وجهت "زين العابدين"، رسالة مؤثرة لزوجها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الأربعاء، قائلة: "بقول لزوجي ورفيق حياتي دمك مرحش هدر أولادك وحبايبك من وزارة الداخلية خده حقك.. ورجال الشرطة تاج فوق رؤسنا أنتم ورجال القوات المسلحة".

وتابعت أن رجال الشرطة والقوات المسلحة يحمون عرضنا وشرفنا، ونعيش في منازلنا في استقرار وأمن وأمان، وهم يقدمون أرواحهم الذكية فداء من أجل مصر.

كما وجهت كلمة للرئيس السيسي قائلة: "نحن أسر الشهداء يا ريس، ونقف خلف الجيش والشرطة والدولة المصرية، نحن خط الدفاع الأول، ولا نقل وطنية عن الجيش والشرطة وعلى استعداد أن نكون مشروع شهيد من أجل الوطن؛ لأن بلدنا لا يوجد أغلى منها".

فيما ناشدت جموع الشعب المصري عدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب والفيدوهات المفبركة، مضيفة: "بلاش تجروا وراء فيديوهات حقيرة لراقصة باعت جسمها لمن يدفع الثمن.. وطالعة تشتم الجيش والرئيس والشرطة.. وبلاش شير لهؤلاء القتله المؤجرين عملاء أمريكا والموساد عبدة الدولار والاسترليني".

وطالبت بعدم ترويج فيديوهات فنان فاشل يهاجم مصر- في إشارة إلى الهارب محمد على- لأن مصر أكبر من ذلك، مشددة على ضرورة وجود إعلام حرب موجه يقف بجانب الدولة المصرية.

وشددت أرملة الشهيد عادل رجائي على أن مصر لن تسقط طالما هناك شرفاء من الجيش والشرطة الذين يضربون المثل والقدوة وهم تاج فوق الرؤوس.
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المزيد عن: عادل رجائي سامية زين العابدين، حوادث الفجر ارملة الشهيد عادل رجائي اخبار الحوادث
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