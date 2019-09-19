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عاجل.. رفض دعوى بتروجت والنجوم والداخلية لإيقاف الدوري

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:07 م
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عاجل.. رفض دعوى بتروجت والنجوم والداخلية لإيقاف الدوري
النجوم وبتروجت
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علي نبوي
 
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رفضت اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي دعوى أندية بتروجت والنجوم والداخلية المستعجله التي نظرت اليوم بمركز التسوية والتحكيم الرياضي ضد اتحاد الكرة لوقف انطلاق الدوري الممتاز وإيقاف تنفيذ قرعة جدول الدوري العام التي أجريت لموسم 2019/2020. 


كانت الأندية الثلاثة أقامت الدعوى أمام المستشار أحمد أبوالعلا الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي والمستشار أحمد إسماعيل الأمين العام المساعد لمركز التسوية والتحكيم الرياضي تحت رقم 24 لسنة 3 ق لعام 2019 الجانب المستعجل أمام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم.


قررت اللجنة الإستشارية رفض الجانب المستعجل وإحالتها للموضوع حيث أن الطلبات تدور حول أن الأندية الثلاثة متضررة من عدم تنفيذ اتحاد الكرة للحكم الصادر في الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 بإعادتهم للدوري الممتاز والسابق الفصل فيه من اللجنة الإستشارية وبالتالي تعتبر الدعوى المنظورة إشكالا معكوسا ينحسر عنه إختصاص اللجنة الإستشارية بنظر الشق المستعجل.


أحالت اللجنة الاستشارية الجانب الموضوعي للهيئة التحكيمية المختصة بنظر الموضوع.


كانت أندية النجوم وبتروجت والداخلية قد حصلت على أحكام ضد الجبلاية بدعوى أنه قررت هبوطهم وعملت بلائحة الهبوط رغم عدم انتظام المسابقة وكثرة تأجيلات جدول الدوري المصري.


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