من هو باسل الزارو مقدم حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة ؟





وسيبدأ حفل الافتتاح فى تمام الساعة السادسة مساء بحضور القائمين على المهرجان والعديد من النجوم المصريين والعرب والعالميين، حيث بدأوا فى التوافد على مدينة الجونة حاليا، وقد إنتهت إدراة المهرجان من كافة الأمور المتعلقة بالتنظيم.



وأسندت إدارة المهرجان تقديم الحفل إلى الممثل ومقدم البرامج المصري "باسل زوار" ومن المقرر أن يذاع هذا الحفل أون لاين على الصفحة الرسمية الخاصة بالمهرجانى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقدم بها "زوار" حفل مهرجان الجونة السينمائي حيث قدم الممثل أحمد فهمي الدورة الأولى من المهرجان بينما قدمت الاعلامية ريا أبي راشد الدورة الثانية من المهرجان.



والجدير بالذكر أن" زوار" هو ممثل ومقدم برامج مصري من من أم مصرية وأب أردني وقدم العديد من البرامج التلفزيونية.



أعمال باسل الزارو التلفزيونية

بدء باسل الزارو، حياته افلنية والإعلامية في السادسة عشر من عمره عندما شارك في برنامج ميلودي بريمير وحازعلى جائزة قناة ميلودي لتقديم البرامج التلفزيونية في عام 2004، ومثلت هذه إنطلاقة باسل المهنية فتم إختياره ليصبح المقدم الرسمي للبرنامج على شاشتي روتانا وسي بي سي مع يسرا اللوزي في 2013، وبعد ذلك إنتقل باسل إلى بيروت ليقدم برنامج سوكا ستارز على شاشة تلفزيون المستقبل.



فقد صور ثلاثة أعمال لتلفزيون بيبسي أرابيا في دبي هي كافيه ارابيا، فيس أوف، وأنت في 60 ثانية. عاد في عام 2015 ليقدم برنامج اكس فاكتور للموسم التالي على شاشة ام بي سي 4 مع اللبنانية دانييلا رحمة.



في 29 نوفمبر 2015 إنضم لفريق إي تي بالعربي ليقدم البرنامج بدلا من بدر آل زيدان.

في التمثيل



أعمال باسل الزارو الفنية

لم تشغله الشاشات التلفزيونية عن أعمال الفنيى طيلت الفترة الماضية حيث ظهر باسل على الساحة الفنية في العديد من الأعمال والتي منها:



فقام "زوار" بعمل درامي، قد شارك فيه من خلال مسلسل "الحرملك"، الذي عرض ‏خلال شهر رمضان الماضي، مع مجموعة من نجوم الوطن العربي منهم درة وجمال سليمان وباسل خياط ‏وسلافة معمار وباسم ياخور وسامر المصري، ومن تأليف سليمان عبدالعزيز، إخراج تامر إسحاق.



وشارك ايضًا في مسلسل هذا المساء حيث كان يجسد دور "شريف " وشارك"زوار "في مسلسل نسر الصعيد مع الفنان محمد رمضان حيث كان يجسد دور اخو زوجة "رمضان" بينما رمضان كان يمثل دور ظابط الشرطة الصعيدي.



النجوم المشاركون في مهرجان الجونة

جدير بالذكر أنه وصل إلى الجونة، الفنانون محمد رمضان إلهام شاهين ونجلاء بدر وروجينا وأشرف زكى وأحمد الفيشاوى وزوجته ندا الكامل والفنانة ميساء مغربى وبسمة وأحمد حاتم وشريف رمزى وزوجته ريهام أيمن، والإعلامية بوسى شلبى والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج طارق الجناينى وجمال العدل ومدحت العدل ومسعد فودة وخالد عبد الجليل.



ويشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص.



ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.





تنطلق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء اليوم 19 سبتمبر، وتستمر حتى السابع ةوالعشرين من الشهر ذاته.