انتقادات زيدان الخمسة لأداء ريال مدريد في باريس

تعرض ريال مدريد لهزيمة 3-0 في المباراة الافتتاحية لدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان وكان زين الدين زيدان غير راضٍ عما رآه.





أوضح المدرب عيوب فريقه بشيء من التفصيل بعد ذلك ، مع تسليط الضوء على القضايا الخمس التالية: "ما يزعجني أكثر هو الشدة".





الهدف الثالث هو مثال جيد على ما فعله باريس سان جيرمان وكيف ناضل ريال مدريد.





ركض فريق باريس سان جيرمان أكثر ، ضغطوا أكثر ، وحاربوا أكثر من الفريق الأسباني.





سيطر إدريسا جوي على المبارزات في وسط الملعب وبدا الأمر كما لو كان هناك أكثر من لاعب في الملعب.





لقد اكتسح كل كرة فضفاضة ، بينما كان يجلس ريال مدريد مع رفع أقدامهم. "لم ندخل في اللعبة.





"ومن الانتقادات الأخرى التي وجهها زيدان إلى أن فريقه لم يستمر لمدة 90 دقيقة.





بدوا ضائعين في باريس ، في حين أنخيل دي ماريا وشركاه. ركض على كل منهم. "مع اللاعبين لدينا نحن عادة ما نخلق المزيد من الفرص.





"ريال مدريد لم يدير رصاصة واحدة على المرمى ، على الرغم من أن كريم بنزيمة ، وإيدن هازارد ، وجيمس رودريغيز وجاريث بايل في البداية.





لقد كانت الأهداف غير مسموح بها ، لكن هذا ليس جيدًا بما يكفي. "إذا لم تكن السرعة جيدة ، فسيكون الأمر معقدًا للغاية.





"كان زيدان قلقًا من إيقاع فريقه. لم يتمكن الفريق من الضغط لبدء عودة ، وبدلاً من ذلك ، واصل باريس سان جيرمان البحث عن المزيد من الأهداف. كانت ريال مدريد غارقة وكان كاسيميرو وحيدًا أمام الدفاع.