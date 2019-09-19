انتقادات زيدان الخمسة لأداء ريال مدريد في باريس
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:46 م
Advertisements
مصطفى صابر
Advertisements
Advertisements
تعرض ريال مدريد لهزيمة 3-0 في المباراة الافتتاحية لدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان وكان زين الدين زيدان غير راضٍ عما رآه.
أوضح المدرب عيوب فريقه بشيء من التفصيل بعد ذلك ، مع تسليط الضوء على القضايا الخمس التالية: "ما يزعجني أكثر هو الشدة".
الهدف الثالث هو مثال جيد على ما فعله باريس سان جيرمان وكيف ناضل ريال مدريد.
ركض فريق باريس سان جيرمان أكثر ، ضغطوا أكثر ، وحاربوا أكثر من الفريق الأسباني.
سيطر إدريسا جوي على المبارزات في وسط الملعب وبدا الأمر كما لو كان هناك أكثر من لاعب في الملعب.
لقد اكتسح كل كرة فضفاضة ، بينما كان يجلس ريال مدريد مع رفع أقدامهم. "لم ندخل في اللعبة.
"ومن الانتقادات الأخرى التي وجهها زيدان إلى أن فريقه لم يستمر لمدة 90 دقيقة.
بدوا ضائعين في باريس ، في حين أنخيل دي ماريا وشركاه. ركض على كل منهم. "مع اللاعبين لدينا نحن عادة ما نخلق المزيد من الفرص.
"ريال مدريد لم يدير رصاصة واحدة على المرمى ، على الرغم من أن كريم بنزيمة ، وإيدن هازارد ، وجيمس رودريغيز وجاريث بايل في البداية.
لقد كانت الأهداف غير مسموح بها ، لكن هذا ليس جيدًا بما يكفي. "إذا لم تكن السرعة جيدة ، فسيكون الأمر معقدًا للغاية.
"كان زيدان قلقًا من إيقاع فريقه. لم يتمكن الفريق من الضغط لبدء عودة ، وبدلاً من ذلك ، واصل باريس سان جيرمان البحث عن المزيد من الأهداف. كانت ريال مدريد غارقة وكان كاسيميرو وحيدًا أمام الدفاع.
Advertisements
- زيدان يخشي مواجهة باريس سان جيرمان بدور الـ16 بدوري الأبطال
- تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باريس سان جيرمان
- زيدان: سنعاني أمام باريس سان جيرمان
- أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة: مجزرة لاعبين في الريال وحسم صفقة جديدة وبيريز ينهي أحلام زيدان في الصفقة المُنتظرة
- أخبار ريال مدريد اليوم: الكشف عن موعد صفقة الريال الكبري والمنبود على أعتاب الرحيل وميسي يهدد فلورنتينو بيريز
- أخبار ريال مدريد: ريال يُجهز 150 مليون لحسم صفقة المثيرة وزيدان يعلن عن صفقتين مدويتين وبيريز ينقض على صفقة برشلونة
- مفاجأة سارة لريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان
- أخبار ريال مدريد: 7 مصابين قبل مواجهة سان جيرمان وزيدان يزف بشري سارة للجماهير وتفاصيل عرض الريال الضخم لضم صفقة القرن
- 7 مصابين في قائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان
- زيدان: الجميع في ريال مدريد مُذنب.. وهذا أكثر شئ يقلقني