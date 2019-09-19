ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انتقادات زيدان الخمسة لأداء ريال مدريد في باريس

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:46 م
Advertisements
انتقادات زيدان الخمسة لأداء ريال مدريد في باريس
زيدان
Advertisements
طباعة
مصطفى صابر
 
Advertisements
تعرض ريال مدريد لهزيمة 3-0 في المباراة الافتتاحية لدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان وكان زين الدين زيدان غير راضٍ عما رآه.

أوضح المدرب عيوب فريقه بشيء من التفصيل بعد ذلك ، مع تسليط الضوء على القضايا الخمس التالية: "ما يزعجني أكثر هو الشدة".

الهدف الثالث هو مثال جيد على ما فعله باريس سان جيرمان وكيف ناضل ريال مدريد.

ركض فريق باريس سان جيرمان أكثر ، ضغطوا أكثر ، وحاربوا أكثر من الفريق الأسباني.

سيطر إدريسا جوي على المبارزات في وسط الملعب وبدا الأمر كما لو كان هناك أكثر من لاعب في الملعب.

لقد اكتسح كل كرة فضفاضة ، بينما كان يجلس ريال مدريد مع رفع أقدامهم. "لم ندخل في اللعبة.

"ومن الانتقادات الأخرى التي وجهها زيدان إلى أن فريقه لم يستمر لمدة 90 دقيقة.

بدوا ضائعين في باريس ، في حين أنخيل دي ماريا وشركاه. ركض على كل منهم. "مع اللاعبين لدينا نحن عادة ما نخلق المزيد من الفرص.

"ريال مدريد لم يدير رصاصة واحدة على المرمى ، على الرغم من أن كريم بنزيمة ، وإيدن هازارد ، وجيمس رودريغيز وجاريث بايل في البداية.

لقد كانت الأهداف غير مسموح بها ، لكن هذا ليس جيدًا بما يكفي. "إذا لم تكن السرعة جيدة ، فسيكون الأمر معقدًا للغاية.

"كان زيدان قلقًا من إيقاع فريقه. لم يتمكن الفريق من الضغط لبدء عودة ، وبدلاً من ذلك ، واصل باريس سان جيرمان البحث عن المزيد من الأهداف. كانت ريال مدريد غارقة وكان كاسيميرو وحيدًا أمام الدفاع.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: زيدان مدرب المرينجي زيدان باريس وريال مدريد أداء ريال مدريد أمام باريس
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباغ اغدام - إذربيجان
-
x
18:55
-
إشبيلية - إسبانيا
بازل - سويسرا
-
x
18:55
-
كراسنودار - روسيا
خيتافي - إسبانيا
-
x
18:55
-
طرابزون سبور - تركيا
رين - فرنسا
-
x
18:55
-
سيلتك - إسكوتلندا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
سبورتينج لشبونة - البرتغال
روما - إيطاليا
-
x
18:55
-
إسطنبول باشاك شهير - تركيا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
وولفسبيرجر - النمسا
إسبانيول - إسبانيا
-
x
21:00
-
فرينكفاروزي - المجر
جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا
-
x
21:00
-
فينورد روتردام - هولندا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
-
x
18:55
-
آرسنال - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
-
x
17:50
-
الشباب
الرائد
-
x
19:20
-
التعاون