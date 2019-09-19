نقيب صيادلة قنا: سحب الأدوية التي تحتوي على مادة الـ"رانتدين" ومنتجات "راني وزانتاك" من الصيدليات

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قال الدكتور أحمد النقيب، نقيب صيادلة قنا، إنه تقرر سحب جميع الأدوية التي تحتوي على المادة الخام "رانيتيدين"، من الصيدليات بالأسواق، بناء على المنشور الذي أصدرته الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ويتضمن قرارات بسحب دواء "زانتاك".



النقيب، أوضح في تصريحاته إلى "الفجر" أن ذلك إجراء احترازي وذلك بعد التقارير الدولية التي تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التي يصنع منها مستحضر "زانتاك".



وتضمن المنشور قرارًا بوقف تداول جميع المستحضرات التي تحتوي على المادة الفعالة منها "فوار راني - رانيتيدين - رانتيدول - زانتاك - فارو رانتدين - اسيلوك - اسيلايت - رانيتاريجو - الرانتاز - اوسموران - رانتيبلوك - هيستاك - ابيرانت - رانيتاك - نورسيف - مجدين - ابيران - رايتيكيور - جاستبروكت".



تضمن القرار أيضًا سحب عينات من المادة الخام "رانيتيدين" من جميع المصانع لتحليلها للتأكد من عدم وجود شوائب بها.



الدكتور أحمد النقيب، نقيب صيادلة قنا، حذر المواطنين، منذ فترة، من تداول الـValsartan والتي تستخدم لعلاج ضغط الدم المرتفع واختلال عضلة القلب، بعد صدور قرار الوكالة الأوروبية للأدوية EMA التي توضح وجود شوائب ضارة بالصحة.



ونوه النقيب بأن المادة المذكورة توجد فى عدد من المنتجات والتى قررت وزارة الصحة سحبها من سوق الدواء المصرى وهذه المنتجات هى 1ـ فالسكارد 80 - فالسكارد مركب 8012.5 - فالسكارد مركب 16012.5

2ـ مستحضر اليموليفان 5160

3ـ مستحضر الكابرس بلس 5160

4ـ مستحضر دايسارتان 80 ودايسارتان 160 ودايسارتان كو 80 ودايسارتان كو 160

5ـ مستحضر اميلو بلس

6ـ مستحضر بلوكاتنس 5160 وبلوكاتنس 10160.



ولفت إلى أنه تم إخطار الصيادلة داخل المحافظة تليفونيًا، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة وقف بيع المنتجات الدوائية المشار إليها، والانصياع إلى تحذيرات وقرارات الوزارة الواردة في هذا الشأن.



وأكمل نقيب صيادلة قنا، أن المريض الذي يستخدم الأدوية ذات المادة الفعالة المشار اليها، عليه أن يتوجه إلى أقرب صيدلي، لمعرفة ما إذا كان الدواء الذي يستخدمه يحتوي على المادة الفعالة ذات الشوائب، أو أنه لا يحتوى عليها، أو أن يراجع مكان استيرادها.



