رئيس مستثمري المشروعات: خريجو الكليات مش لاقيين شغل وبيرفضوا العمل بالمصانع
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:44 م
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هدى عبدالرازق
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قال علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاتحاد يحرص على دراسة وضع طبيعة عمل في مصر، وأسباب البطالة، كاشفا أنه تبين أنه لا توجد بطالة في العمالة العادية وهي العمالة غير المدربة، وإنما هناك عجز بها.
وأشار "السقطي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن أصحاب المصانع لا يجدون عمالة لمصانعهم، وإنما نسبة البطالة ترتفع في خريجي المعاهد والكليات، معقبا: "دول مش لاقيين شغل"، وفي نفس الوقت يرفضون العمل كعمال.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الحل لشباب الجامعات والمعاهد الذين لم يجدوا فرصة عمل، مثمنا توجه الدولة لدعم التعليم الفني.
وتولي الدولة اهتمام كبير للمشروعات اللصغيرة والمتوسطة، فتم إنشاء جهاز مستقل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويتولى هذا الجهاز دعم الشباب الذي لديه فكرة مشروع صغير ومسعدته على تنفيذه، ومتابعتهبعد التنفيذ للتأكد من سير المشروع بشكل جيد.
و لا يتوقف دور الجهاز على مساعدة الشاب الذي لديه فكرة مشروع، بل يقوم الجهاز أيضًا بمساعدة الشاب اللذي ليس لديه فكرة، ويطرح عليه عدد من الأفكار، ويختارون فكرة مشروع جيدة يعملون على تنفيذها، مع المتابعة أيضا، حيث أن الجهاز يمنح الشباب قروض حتة يبدأ تنفيذ مشروعه، مع الاتفاق على طريقة السداد.
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