"مدينة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية".. حلم مصر للدخول لعالم ناطحات السحاب

"مصر ستدخل عصر الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب" هذا ما تشهده مصر حالياً بعد إنجاز واحداً من المشروعات الأقتصادية الهائلة وهي "مدينة الأعمال والمال" والتي تعد جزءاً من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستكون واحدة من أهم المدن التكنولوجية في العالم ويتم تمويلها من الصين.





في مارس عام 2018، تمكنت وزارة الإسكان من وضع حجر الأساس لحي الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم تنفيذها على مساحة 195 فداناً، بإستثمارات تقدر بنحو 3.2 مليار دولار، من خلال قرض صيني يتم دفعه على مدار 25 عاماً، بفائدة تصل إلى 2% في العام الواحد.





وشهد إبريل من العام الجاري، توقيع اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى والتبي تبلغ 834 مليون دولار، من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، برفقة مجموعة من البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة (ICBC).





20 برج سكني

يضم الحي 20 برجاً سكنياً، وإدارياً وتجارياً وخدمياً، وتشمل المنطقة أيضاً أعلى برج في أفريقيا بارتفاع 385 مترًا.





صب القواعد الخرسانية

يتم حالياً إنجاز عدد من التجهيزات بذلك البرج، مثل صب القواعد الخرسانية العادية والمسلحة "اللبشة" للبرج الأيقوني (بارتفاع 5 أمتار)، وباقي الأبراج، وجاء الانتهاء حالياً من أعمال الأساسات (قواعد وخوازيق) لباقي الأبراج، وكذلك الأعمال الخاصة بالمكاتب الدائمة للمالك ومكتب الإشراف على التنفيذ.





3 سنوات

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات، وتعد المنطقة ضمن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 40 ألف فدان.





ينتصف محوري زايد الشمالي والجنوبي

كما يقع الحي بين محوري محمد بن زايد الشمالي والجنوبي، ومن المقررأن يضم الحي البنك المركزي ومطبعة لطباعة النقود، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للبنوك تشمل وحدات سكنية وإدارية وخدمية وتجارية.





كما سيضم حي المال والأعمال، مركزًا يضم 12 مجمعًا تجاريًا و5 مباني سكنية وفندقين.





خطة الحكومة لتطوير البنية الرقمية

وتعمل الحكومة حالياً على استخدام التكنولوجيا الحديثة في بناء الأبراج، وإعادة توطينها بالسوق المحلية من أجل تحقيق خطة الحكومة لتطوير البنية الرقمية للدولة بحلول عام 2020.





المشروع بأكمله ملك الحكومة

تمتلك الحكومة المصرية المشروع بأكمله، وليس الصين، فالجانب الصيني مسئول عن التمويل فقط والتنفيذ، وسيتم التسويق للمشروع على مستوى عالمي، كما يتم بيع الوحدات الإدارية والتجارية، وتحصل الحكومة على العائدات وسداد القرض الصيني بالفائدة المقررة.





أعمال التصميم والتجهيزات

في مايو 2018، بدأت أعمال التصميم، وتجهيزات الموقع، وإزالة المخلفات، وتسوية الموقع، وجسات التربة، والحفر، والأعمال الإنشائية، والأعمال الهيكلية للأرضيات.

وشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفة مدبولي حينها، أكبر عملية صب للخرسانة المسلحة في تاريخ مصر، وجرى صب 18500 م3 بأساسات البرج الأيقوني.





انتهاء 50% من الأعمال

وفي مايو 2019، أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 50% من مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل الحى الحكومي، وحي المال والأعمال، وكذا أحياء سكنية، وتشييد البرج الأيقوني.





آلاف من فرص العمل للشباب

وذكر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع يتيح آلاف من فرص العمل للشباب، وبذلك ستدخل مصر عصر المدن العالمية، التي تنافس بقوة المدن الكبرى، والتي سيكون بها أعمال مركزية.





وأكد في تصريحات صحفية، أن إجمالي مساحة المرحلة الأولى من المشروع التي يتم تنفيذها حالياً تبلغ نحو مليون و710 آلاف م2، أي ما يقدر بنحو مساحة 195 فدانا، وسيكون هناك اهتمام بالمسطحات الخضراء داخل المشروع، وتوفير أكبر قدر من الجراجات تحت الأرض، بجانب توافر العديد من الخدمات.



