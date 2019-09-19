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حبس "مستريح قليوب" 4 أيام لجمعه 10 ملايين جنيه من الأهالي 

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:31 م
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حبس مستريح قليوب 4 أيام لجمعه 10 ملايين جنيه من الأهالي 
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محمد نبيل
 
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قرر أحمد  الأمبابي رئيس نيابة قليوب، الخميس، حبس مستريح 4 ايام على ذمة التحقيقات لقيامه بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من ضحاياه بحجة استثمارها فى الأدوية والمستحضرات الطبية.

وكان قد تلقى اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية، اخطارا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب بورود عدة بلاغات من اصحاب الصيدليات بتعرضهم للنصب على يد محمود.ا.ع مندوب مبيعات بشركة ادوية الى استولى منهم على مبالغ طائلة تخطت 10 ملايين جنيه بحجة استثمارها فى تجارة الادوية مستغلا عمله بشركة أدوية وكون شقيقه صيدلي وصاحب صيدلية بالمدينة.

تشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير ادارة البحث الجنائي وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية  للتحري حول الواقعة ومدى صحتها.

وتبين من التحريات أن المتهم استغل صفته كمندوب مبيعات لاحدى شركات الأدوية الكبرى وأوهم ضحاياه من الاطباء اصحاب الصيدليات بقدرته على المكسب السريع عن طريق تاسيس شركة مساهمة فى تجارة الادوية واستولى على 10 ملايين جنيه واختفى بعد اسابيع بمحافظة القاهرة.

وتمكنت وحدة مباحث القسم باشراف المقدم محمود عقل بالتنسيق مع الاجهزة الامنية بالقاهرة من ضبط المتهم قبل هروبه وضبط بحوزته جواز سفر وشهادة التخرج وشهادة تأدية الخدمة العسكرية ومبلغ مالى حيث كان ينوى السفر خارج البلاد  وبالعرض على النيابة العامة امرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

ونجحت مباحث القليوبية، امس في القبض علي ربة منزل لاتهامها بالنصب علي المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إنشاء جمعية ومشاركة كل منهم بنسبة أسهم مختلفة القيمة مقابل أرباح شهرية في القناطر الخيرية.

وكان قد تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اخطارا من مأمور  القناطر الخيرية يفيد  تلقيه بلاغا بتاريخ 16 الجاري في المحضر رقم 9278 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2019، بشأن بلاغ كل من سماح ع ع  35 سنة ربة منزل، وآية ع ع  19 سنة ربة منزل ( وآخرين ) وجميعهم مقيمين أبو الغيط – دائرة المركز، بتضررهم من أحدى السيدات د ون  وشهرتها " بوسي " لقيامها بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية على سبيل إنشاء جمعية ومشاركة كل منهم بنسبة أسهم مختلفة القيمة تتراوح ما بين ( 5000 جنيه - 10000 جنيه ) لكل فرد مقابل تحصلهم على أرباح شهرية غير محددة القيمة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو في حقها د وم  36 سنة ربة منزل، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة ورددت مضمون ما جاء بأقوال الشاكيات، وتحرر عن تلك الإجراءات محضرًا ملحقًا بالمحضر الأصلى.

وكانت قد تمكنت اجهزة البحث الجنائي بمركز بنها، من القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس وأسلحة نارية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اخطارا من مباحث مركز شرطة بنها بضبطهم كلا من: "محمود.ا.ع" وشهرته "موسى 25 سنة عاطل، ومقيم دائرة المركز، المطلوب ضبطه وإحضاره، "محمد.ج" 24 سنة عاطل"، وبحوزتهما الآتي: "سلاح ناري بندقية خرطوش ماركة شوت جن، وسلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، و7 طلقات خرطوش عيار 12، وكمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 500 جرام، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 30 جرام، ومبلغ مالي 1300 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهما والمبلغ المالي حصيلة تجارتها والهواتف للاتصال بعملائهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 19374 لسنة 2019م جنح مركز بنها وتولت النيابة التحقيق.
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