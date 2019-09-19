الجماهير الحمراء تحفز لاعبيها وتدشن وسم #فرحنا_بالسوبر_يااهلي

الأهلي يطرح تذاكر مباراة السوبر





ولا توجد فئات أخرى وفقاً لما تقرر في الإجتماع التنسيقي الذي دار قبل المباراة ، في الوقت الذي أوضح فيه أن تذاكر جماهير النادي الأهلي تم طرحها من خلال النظام الإلكتروني للنادي بداية من الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم امس الأربعاء.



وأصبحت بذلك التذاكر متاحة أمام الجماهير ومن ضمنهم أعضاء الجمعية العمومية دون تمييز بين أحد وذلك حتى لا يحدث أي نوع من أنواع التكدس أمام منافذ البيع سابقاً مثلما كان يحدث في المباريات القليلة الماضية ليتم اللجوء إلى الحل الإلكتروني.



ومن المنتظر أن يتم تخصيص باب الدخول رقم 3 لجماهير المارد الأحمر التي تحمل تذاكر الدرجة الأولى " يسار " فيما سيتم فتح باب الدخول رقم 7 أمام الجماهير التي ستحمل تذاكر الدرجة الثالثة يسار وسيتم فتح أبواب الإستاد بداية من الساعة الثالثة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وستغلق في تمام الساعة السابعة وفق تعليمات الجهات الأمنية.



وناشد مرجان الجماهير الحمراء أن تلتزم بالآداب العامة ولا تخرج عن النص أثناء سير مجريات المباراة من أجل الخروج بصورة طيبة تليق بالكرة المصرية والجماهير العاشقة للكيان وطالب الجميع بتحفيز اللاعبين وهو ما ظهر في وسم #فرحنا_بالسوبر_يااهلي



دشنت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وسم #فرحنا_بالسوبر_يااهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر وذلك من أجل تحفيز لاعبي المارد الأحمر للحصول على البطولة خاصةً أنها ستكون من بين الفارس الثاني للكرة المصرية فريق نادي الزمالك.وتداولت الجماهير الأهلاوية وسم #فرحنا_بالسوبر_يااهلي بصورة كبيرة للغاية ووصلت عدد التغريدات 53.2 ألف تغريدة للتأكيد على أهمية تلك البطولة التي ستكون الأولى للمدير الفني السويسري للفريق رينيه فايلر الذي تولى زمام الأمور على رأس القيادة الفنية خلفاً للأوروجوياني المقال مارتن لاسارتي.وكان محمد مرجان المدير التنفيذي لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي أن ناديه تسلم في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأربعاء حصه النادي من تذاكر مباراة السوبر التي تجمعه بفريق نادي الزمالك يوم غداً الجمعة على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.وفي تصريحات صحفية أدلى بها مرجان أكد أن إتحاد الكرة خصص 4500 تذكرة لكل فريق وحدد الفئات والأسعار على النحو التالي :-• 100 جنية للدرجة الثالثة.• 300 جنية للدرجة الأولى.