خلال 24 ساعة.. ضبط 5494 مخالفة مرورية متنوعة



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



وفي سياق متصل قامت الادارة العامة للمرور برسائه اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للمرور على المدارس وعمل حرم أمن حول المدرسة والتواجد المروري وشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة للحافلات التي تقل الطلبة حفاظا على سلامتهم.



كما دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق مراقبة بالكاميرات وغرفة العمليات لتسير الحركة المرورية وسيتم نشر رجال مباحث المرور علي المواقف تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.



وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الرقابة والتأمين والتواجد المروري الفعّال والجدي استعدادا لبدء الدراسة بالمدارس والجامعات تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة.



واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5494) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: (1936) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (193) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، (28) مخالفة دراجات نارية مخالفة، (34) مخالفة شروط الترخيص، (12) مخالفة "موقف عشوائى"، (38) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.