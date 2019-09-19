بإطلالة شبه عارية.. نسرين طافش على البحر تستمع بشمس الجونة (صورة)
وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن الفيلم الذي سيعرض في افتتاح الدورة الثالثة وهو فيلم Ad Astra للنجم براد بيت ليعرض في الافتتاح الذي سيقام في سينما المارينا .
الفيلم من بطولة براد بيت، تومي لي جونز، ليف تيلر، روث نيجا ، وعرض للمرة الأولى منذ أيام خلال فعاليات الدورة 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي.
تدور أحداث الفيلم حول رائد الفضاء يدعى روي ماكبرايد يجسد دوره "براد بيت"، يذهب في مهمة لمعرفة ما حدث لوالده، الذي انطلق في رحلة إلى نبتون للبحث عن دلائل وجود حياة خارج الأرض ولكنه لم يعد، وبعد أن يجد والده المفقود يكشف لغزا يهدد البشرية وبقائها على كوكب الأرض .
ونذكر أن الفنانة نسرين طافش، شاركت في الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت مرتدية فستانا باللون الأسود واللامع والمزركش بالبروز، وقد كشف عن اكتافها، وذلك لأنه اوف شولدر، منسدلا بشكل واسع، ويتوسطه حذام باللون الأسود القاتم وهو ما تناسب بشكل كبير معها، وأعطاها إطلالة ملكية.
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