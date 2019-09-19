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بإطلالة شبه عارية.. نسرين طافش على البحر تستمع بشمس الجونة (صورة)

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:08 م
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بإطلالة شبه عارية.. نسرين طافش على البحر تستمع بشمس الجونة (صورة)
نسرين طافش
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الفجر الفني
 
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تتواجد الفنانة السورية نسرين طافش، في الغردقة، للمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي تقام فعاليات الدورة الثالثة منه بداية من اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر.

ونشر نسرين طافش، عبر خسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" صورة لها من البحر، تستمتع بشمس الجونة، معلقة عليها قائلة: "يمكننى أن أراك.. مصر .. الجونة.

وتوالت العديد من التعليقات من قبل متابعيها، مؤكدين على جمال اطلالاتها فجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي: "برنسيسية"، "شو هالجمال".

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I see u ☀️ #elgouna #egypt #namaste

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on


ونذكر أنه تنطلق اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في حفل كبير يحضرها مجموعة ضخمة من نجوم الفن والإعلام في مصير والوطن العربي، على رأسهم يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلي علوي وإلهام شاهين ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوغدير ولفيف كبير من النجوم الذين يحرصون على حضور المهرجان ومتابعة أفلامه المتميزة وبرامجه المختلفة.

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن الفيلم الذي سيعرض في افتتاح الدورة الثالثة وهو فيلم Ad Astra للنجم براد بيت ليعرض في الافتتاح الذي سيقام في سينما المارينا .


الفيلم من بطولة براد بيت، تومي لي جونز، ليف تيلر، روث نيجا ، وعرض للمرة الأولى منذ أيام خلال فعاليات الدورة  76 من مهرجان فينيسيا السينمائي.


تدور أحداث الفيلم حول رائد الفضاء يدعى روي ماكبرايد يجسد دوره  "براد بيت"، يذهب في مهمة لمعرفة ما حدث لوالده، الذي انطلق في رحلة إلى نبتون للبحث عن دلائل وجود حياة خارج الأرض ولكنه لم يعد، وبعد أن يجد والده المفقود يكشف لغزا يهدد البشرية وبقائها على كوكب الأرض .


ونذكر أن الفنانة نسرين طافش، شاركت في الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت مرتدية فستانا باللون الأسود واللامع والمزركش بالبروز، وقد كشف عن اكتافها، وذلك لأنه اوف شولدر، منسدلا بشكل واسع، ويتوسطه حذام باللون الأسود القاتم وهو ما تناسب بشكل كبير معها، وأعطاها إطلالة ملكية.

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