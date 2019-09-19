بإطلالة شبه عارية.. نسرين طافش على البحر تستمع بشمس الجونة (صورة)





ونشر نسرين طافش، عبر خسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" صورة لها من البحر، تستمتع بشمس الجونة، معلقة عليها قائلة: "يمكننى أن أراك.. مصر .. الجونة.





وتوالت العديد من التعليقات من قبل متابعيها، مؤكدين على جمال اطلالاتها فجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي: "برنسيسية"، "شو هالجمال".





تتواجد الفنانة السورية نسرين طافش، في الغردقة، للمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي تقام فعاليات الدورة الثالثة منه بداية من اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر.