بـ 3 كيلو حشيش وفودو.. سقوط تاجري مخدرات بالمرج
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:11 م
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هبة عبد الحفيظ
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تمكن رجال البحث الجنائي بالقاهرة، من ضبط عنصرين إجراميين بالمرج بحوزتهم كمية من الحشيش ومخدر الفودو.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة والمتاجرين بها.
ويذكر أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفق ما جاء بنص المادة (33) عقوبات، تصل إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعاتها.
حيث أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن ضبط الآتي:
- ضبط (عنصر إجرامي - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج - سبق إتهامه فى قضية "مخدرات") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، وبحوزته (كمية من الحشيش المخدر وزنت 1،400 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.
- ضبط (عنصر إجرامي - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من الفودو المخدر وزنت 1،260 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.
- ضبط (عنصر إجرامي - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج - سبق إتهامه فى قضية "مخدرات") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، وبحوزته (كمية من الحشيش المخدر وزنت 1،400 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.
- ضبط (عنصر إجرامي - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من الفودو المخدر وزنت 1،260 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة والمتاجرين بها.
ويذكر أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفق ما جاء بنص المادة (33) عقوبات، تصل إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعاتها.
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