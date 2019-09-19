استعدادًا للعام الجديد.. لجان لمتابعة المدارس بنجع حمادي وتشديدات على النظافة

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قال أبو الوفاء عبد السلام، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، إنه تم تكليف قسم المتابعة بالإدارة بتوجيه لجان إلى المدارس التابعة الإدارة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020 والمقرر انطلاقه يوم السبت المقبل.



اهتمام بالنظافة:



وشدد مدير عام الإدارة التعليمية، على ضرورة تنفيذ مديري المدارس ما جاء من بنود محضر الاجتماع الذي عقد بمديري المدارس للتأكيد على للاستعداد للعام الدراسي الجديد، مطالبا مديري المدارس بالاهتمام بنظافة الملعب المدرسي بالكامل.



وطالب عبد السلام، إدارة المتابعة بكتابة تقارير مفصلة عن المدارس التي تتم زيارتها وإحالة المدارس المتقاعسة في تنفيذ تعليمات وبنود الاجتماع المنعقد في هذا الشأن للتحقيق.



اجتماع القيادات التنفيذية:



وكما عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اجتماعا موسعا استعرض خلاله استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020 وذلك بحضور كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس عبدا لهادى محمد، مدير هيئة الأبنية التعليمية ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ورؤساء الوحدات المحلية للمدن ومديري الإدارات التعليمية.



لجان للمرور:



وأوضح الهجان، أنه تم تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها للعام الدراسي الجديد من حيث اعمال الصيانة البسيطة أو الشاملة والتأكد من استكمال اشتراطات الأمان والسلامة والنظافة من الداخل والخارج بالتنسيق مع مجالس المدن مشيرًا إلى أن المديرية قامت بإعادة توزيع المعلمين وفقا للعجز والزيادة لجميع المواد التعليمية.



تمهيد وصيانة:



وأكد المحافظ، على ضرورة تمهيد وصيانة الطرق والشوارع المؤدية إلي المدارس وعمل المطبات اللازمة أمامها أو بالقرب منها وفقا للاشتراطات الهندسية ورفع الإشغالات المحيطة بها وتيسير الحركة المرورية لاسيما في أوقات الذروة كما شدد على ضرورة القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بمحيط المدارس للحفاظ على سلامة صحة التلاميذ.



إنشاء مدارس جديدة:



ومن جانبه ذكر الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه تم الانتهاء من إنشاء 5 مدارس جديدة هذا العام فضلًا عن عمل توسعات وتعلية لعدد 18 مدرسة وإحلال وتجديد عدد 20 مدرسة أخرى بهدف استيعاب الكثافة الطلابية والعمل على إلغاء الفترات المسائية التي تُطبق بعدد من مدارس التعليم الأساسي على مستوى المحافظة.

