اليوم.. نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من محمد مرسي

تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها "المعزول"؛ لإصدار حكم عادل عقب الاطلاع علي حيثيات الدعوي.





وطالبت الدعوى المقامة من أشرف فرحات المحامي، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، فهو لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر، حتى يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة.





وأوضحت الدعوى أن تلك السابقة وهى أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالأضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومي من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وصادر بحقه أحكام جنائية باتة.





وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المعزول محمد مرسي، وقامت بتحويلها لمجلس الدولة للإختصاص.





وقد سبق وقررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها محمد مرسي لجلسة 18 أغسطس الماضي، ومن ثم تم تأجيلها لجلسة اليوم 19 من سبتمبر الجاري.





الجدير بالذكر أن محمد مرسي العياط، توفي يوم الإثنين الموافق 17 يونيو من الجاري، وذلك في أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر.





وكان "مرسي" طلب الكلمة من القاضي وسمح له بالكلمة، وفي عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها. وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.





في إحدى جلسات القضية، قدمت النيابة العامة صورة ضوئية من كتاب مصلحة السجون، لتنفيذ قرار المحكمة بإجراء فحص طبي شامل للمتهم محمد مرسي العياط، وجاري إعداد تقرير طبي بحالته.



