مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس 19 سبتمبر

تنطلق مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة والسابعة الإ عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وذلك عندما يدخل نادي الشباب مباراته أمام نادي ضمك على أرضية استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في الرياض.









وبحسب ما ذكرته التقارير الإعلامية، فإن نادي الشباب قد إستعاد خدمات الثنائين حسن معاذ، والبرازيلي سيبا، وذلك بعدما تعافا الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما في الفترة الأخيرة، وعادوا للمشاركة في التدريبات الجماعية لنادي الشباب منذ مساء الأثينين الماضي.





ويرغب نادي الشباب في أن يسجل إنتصار هام اليوم على ضمك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل النادي العاصمي يحتل صدارة الدوري السعودي لأول مرة هذا الموسم، حيث يحتل الشباب المركز السادس في مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط، وفي حالة فوزه سوف يصعد الشباب إلى النقطة رقم 8، ويصبح بفارق نقطة واحدة عن صاحبي الصدارة الآن الهلال والنصر، والذين تنتظرهما مباريات قوية هذا الأسبوع.





أما نادي ضمك، فلا شيء أمامه سوى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام الشباب من أجل أن يحسن من وضعه في جدول ترتيب البطولة السعودية، حيث يحتل ضمك المركز الـ13 برصيد 3 نقاط، والفوز أو التعادل سوف يساعده في الصعود إلى أعلى في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



