نتنياهو يخوض تحدي لقيادة الائتلاف الحاكم

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيسعى لقيادة ائتلاف حاكم مع حلفائه الدينيين والقوميين، على الرغم من قلة الأغلبية البرلمانية في انتخابات يوم الثلاثاء.



وأعلن بنيامين نتنياهو الأربعاء في اجتماع للحزب في القدس إنه يعارض أي حكومة "تميل إلى الأحزاب العربية المعادية للصهيونية"، وقال إنه سيبذل "كل جهد ممكن لمنع حكومة خطيرة كهذه".



لم يفز حزب الليكود بزعامة نتنياهو ولا منافسه الرئيسي - حزب أزرق أبيض الذي يرأسه رئيس الأركان العسكرية السابق بيني غانتز - بأصوات كافية لإعلان النصر التام.



تتمتع كتلة غانتس المركزية، والتي يمكن أن تشمل القائمة المشتركة للأحزاب العربية، بميزة طفيفة على نتنياهو وحلفائه المتدينين منذ زمن طويل والمتدينين.



كما أوضح مسؤول في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الزعيم الإسرائيلي لن يحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام في نيويورك، وهو حدث يستخدمه عادة لتعزيز المصالح الإسرائيلية على الساحة العالمية.



يأتي إلغاء الرحلة بعد ساعات فقط من الانتخابات الوطنية الإسرائيلية، والتي فشل بها نتنياهو في تحقيق نصر مباشر في الانتخابات، مما مهد الطريق لإجراء محادثات ائتلافية شاقة.



قال المسؤول يوم الاربعاء انه لن تتم الزيارة المزمعة للولايات المتحدة الاسبوع القادم، حيث كان من المقرر ايضا ان يجتمع مع الرئيس دونالد ترامب. لم يكن هناك معلومات عما إذا كان سيتم إعادة جدولة الاجتماع. تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته في انتظار إعلان رسمي.



وقد بدأ الإسرائيليون التصويتليوم الثلاثاء في الانتخابات الثانية التي ستقرر بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة على الرغم من الاتهام بتهم الفساد الذي يلوح في الأفق.



يسعى نتنياهو، وهو القائد الذي خدم اطول مدة في التاريخ الإسرائيلي، إلى الحصول على فترة ولاية رابعة على التوالي، وخامسة إجماليا. لكنه يواجه تحديا قاسيا من قبل القائد العسكري المتقاعد بيني جانتز، الذي يدير حزبه الأزرق والأبيض الوسطي حتى حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.



يمكن أن يكافح كلا الحزبين لتشكيل تحالف أغلبية مع حلفاء أصغر حجمًا، مما يجبرهم على تشكيل حكومة وحدة وطنية محتملة.



يصور نتنياهو نفسه كرجل دولة مؤهل بشكل فريد لقيادة البلاد في أوقات عصيبة. ويحاول غانتس أن يصور نتنياهو على أنه مثير للانقسام، ويقدم نفسه على أنه بديل صادق.



يمثل تصويت الثلاثاء المواجهة الثانية لهذا العام بعد الانتخابات السابقة في أبريل.



بدا أن نتنياهو مهيأ للبقاء في منصبه في ذلك الوقت، مع سيطرة حلفائه التقليديين على الأحزاب اليهودية القومية والدينية المتطرفة على الأغلبية البرلمانية.



وفي وقت سابق، كان قد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بضم "جميع المستوطنات" في الضفة الغربية، بما في ذلك الجيب الواقع في قلب أكبر مدينة فلسطينية، في خطوة أخيرة بدا أنها تهدف إلى تعزيز الدعم القومي في اليوم السابق للانتخابات.



يقاتل نتنياهو من أجل بقائه السياسي. في الأسابيع الأخيرة من حملته، كان يبشر بوعود متشددة تهدف إلى جذب المزيد من الناخبين إلى حزب الليكود وإعادة انتخابه في تصويت لم يسبق له مثيل يوم الثلاثاء.



وقال نتنياهو في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "إنني أعتزم توسيع السيادة على جميع المستوطنات " بما في ذلك "المواقع التي لها أهمية أمنية أو مهمة لتراث إسرائيل".

وعندما سئل عما إذا كان ذلك يشمل مئات اليهود الذين يعيشون تحت حراسة عسكرية مكثفة وسط عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة الخليل المضطربة، أجاب نتنياهو "بالطبع".



يتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء في الانتخابات الثانية هذا العام، بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف عقب انتخابات أبريل، مما أدى إلى حل البرلمان.



سيكون تصويت الثلاثاء إلى حد كبير استفتاء على نتنياهو، حيث اعتبر نفسه المرشح الوحيد القادر على مواجهة تحديات إسرائيل الكثيرة. لكن خصومه يقولون إن مشاكله القانونية - بما في ذلك توصية من المدعي العام بتوجيه الاتهام إليه بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة - تلوح في الأفق بحيث لا يستطيع تحملها.

