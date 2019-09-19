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صاحب شركة استشارات هندسية: من لا يرى المشروعات القومية "جاحد"

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
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صاحب شركة استشارات هندسية: من لا يرى المشروعات القومية جاحد
قناة السويس الجديدة
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نعيم يوسف
 
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قال ياسر عاصم، رئيس أحدى شركات الاستشارات الهندسية التي تعمل بالمشروعات القومية، إنهم يعملون ليل نهار "وبقالنا 5 سنين مبنامش، واللي إيده في المية غير اللي إيده في النار".

ولفت ياسر عاصم، رئيس أحدى شركات الاستشارات الهندسية التي تعمل بالمشروعات القومية، إلى أن الهجوم على مصر استفزهم بشكل كبير، ولذلك بدأوا بالتبرع لصندوق تحيا مصر.

وأضاف "عاصم"، في مداخلة مع برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن من لا يرى المشروعات القومية "يبقى جاحد".

وفي السياق ذاته، عرض البرنامج لقاءات مع أعضاء من مبادرة "مقاولون في حب مصر"، والتي قامت بالتبرع لصندوق "تحيا مصر".

وأكد أحد المقاولين: "اللي عايزاة مصر نعطيه لها، حتى لو حياتنا، مصر عملتنا ومكانش حيلتنا حاجة"، بينما قال أخر: "لو لم ندعم مصر هندعم مين!! هندعم تركيا!!! دي بلدنا اللي هنعيش فيها وهنموت فيها، وحياتنا فيها ورزقنا فيها، وخيرها علينا".

وشدد أحد المقاولين، على أن هذه المبادرة هدفها الوقوف وراء البلاد، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشاريع القومية التي ينفذها، والتي ستحقق نقلة كبيرة للبلاد.

ونوه آخر بقوله: "لازم نبني مع سيادة الرئيس.. ايد لوحدها مش هتبني، ولازم نبني مع بعض"، وقال مقاول أخر، إن مصر تقوم حاليا بالعديد من المشروعات القومية لإنقاذ السكان الذين يعيشون في الأسمرات وغيط العنب، وتل العقارب، وغيرها من المناطق التي كانت خطرة على السكان.
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