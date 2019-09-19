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قصة أغنيتين جديدتين لـ نانسى عجرم تعود بهما للرومانسية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:26 ص
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قصة أغنيتين جديدتين لـ نانسى عجرم تعود بهما للرومانسية
نانسى عجرم
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الفجر الفني
 
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تمكنت الفنانة نانسي عجرم من إنهاء تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية ضمن أغاني ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، الأولى والثانية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقي هادي شرارة.

وحرصت نانسي على تقديم شكل جديد رومانسي كلاسيكي، خاصة أن الجمهور يحبها فى هذه المنطقة الغنائية حسبما أكد الشاعر أحمد ماضي.

وأحيت نانسى عجرم حفلاً غنائياً كبيرًا مؤخرًا بمركز دبى التجارى العالمى، كما أحيت حفلاً ضخمًا فى الأردن ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون خلال شهر يوليو الماضى، وحفلات بقبرص، والسعودية، ومن أشهر الأغنيات التي قدمتها نانسى عجرم، "ما تيجى هنا"، "يا بنات"، "أخاصمك آه"، "قول تاني كده"، "ياسلام"، "إحساس جديد"، "معقولة الغرام" و"انت مصرى"، بالإضافة إلى" بدنا نولع الجو".

نانسي عجرم رغم حجم نجوميتها فى جميع الدول العربية إلا أنها وازنت بين نجاحها فى حياتها الفنية وتقديم أعمال مميزة وإحياء حفلات وبحياتها الخاصة كأم لثلاث بنات وزوجه تحافظ على استقرار وهدوء عائلتها.

كانت النجمة نانسى عجرم قد طرحت منذ عدة أشهر كليب أغنية وطنية بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة، خلال التعديلات الدستورية المصرية.

يذكر أن النجمة نانسي عجرم تعودت دائما أن تنشر بعض الصور الخاصة والشخصية التى تجمعها ببناتها وزوجها، ولا تخشى أو تخاف أني يراها أحد عكس أغلب الفنانين الذين يخفون وجوه أبنائهم.

انتهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية ضمن أغانى ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، الأولى والثانية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقي هادي شرارة.
 
والأغنيات تحمل طابعًا رومانسيًا، حرصت نانسى من خلالهما على تقديم شكل جديد رومانسى كلاسيكى، خاصة أن الجمهور يحبها فى هذه المنطقة الغنائية حسبما أكد الشاعر أحمد ماضى لـ"اليوم السابع".

من ناحية أخرى، أحيت نانسى عجرم حفلاً غنائياً كبيرًا مؤخرًا بمركز دبى التجارى العالمى، كما أحيت حفلاً ضخمًا فى الأردن ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون خلال شهر يوليو الماضى، وحفلات بقبرص، والسعودية، ومن أشهر الأغنيات التي قدمتها نانسى عجرم، "ما تيجى هنا"، "يا بنات"، "أخاصمك آه"، "قول تاني كده"، "ياسلام"، "إحساس جديد"، "معقولة الغرام" و"انت مصرى"، بالإضافة إلى" بدنا نولع الجو".

كانت النجمة نانسى عجرم قد طرحت منذ عدة أشهر كليب أغنية وطنية بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة، خلال التعديلات الدستورية المصرية.

يذكر أن النجمة نانسي عجرم تعودت دائما أن تنشر بعض الصور الخاصة والشخصية التى تجمعها ببناتها وزوجها، ولا تخشى أو تخاف أني يراها أحد عكس أغلب الفنانين الذين يخفون وجوه أبنائهم.

 



 
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