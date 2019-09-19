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تفاصيل تعاون محمد محيى مع هاني رجب في ألبومه الجديد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
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تفاصيل تعاون محمد محيى مع هاني رجب في ألبومه الجديد
محمد محيى
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الفجر الفني
 
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يشارك الشاعر هاني رجب، المطرب محمد محيى في ألبومه الجديد بأغنية أخرى.

أغنية "أخبار الحبايب"،  من ألحان مديح محسن، وتوزيع فهد، وقال مؤلف الأغنية هانى رجب لـ"اليوم السابع" إن الأغنية تحمل فكرة عاطفية ولحنها مقسوم من النوع القديم وكلاسيكية وتختلف عن باقى أعمال محيى السابقة، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور وقت طرحها في الألبوم.

كان الشاعر هانى رجب قد كتب أغنية سابقة فى ألبوم محيى الجديد، تحمل اسم "هربت"، وهى وألحان مديح حسن، وتوزيع محمد العشى، والأغنية  تدور حكايتها حول فتاة ترغمها أسرتها على الزواج، وتقع فى حيرة الاختيار، لافتًا إلى أن الأغنية درامية من الطراز الأول بسحب تعبيره .

وتأتي آخر ألبومات محمد محيى يحمل اسم "مظلوم" وصور من خلاله فيديو كليب يحمل اسم "الأغنية الهد" فى الألبوم، وكانت آخر أعمال محيى دويتو غنائى مع فريق بلاك تيما من خلال أغنية "الراوى" كلمات الشاعر الغنائى ميدو زهير وألحان أمير صلاح وتوزيع وليد ميمى.
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