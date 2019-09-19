تفاصيل تعاون محمد محيى مع هاني رجب في ألبومه الجديد

يشارك الشاعر هاني رجب، المطرب محمد محيى في ألبومه الجديد بأغنية أخرى.





أغنية " أخبار الحبايب"، من ألحان مديح محسن، وتوزيع فهد، وقال مؤلف الأغنية هانى رجب لـ"اليوم السابع" إن الأغنية تحمل فكرة عاطفية ولحنها مقسوم من النوع القديم وكلاسيكية وتختلف عن باقى أعمال محيى السابقة، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور وقت طرحها في الألبوم.





كان الشاعر هانى رجب قد كتب أغنية سابقة فى ألبوم محيى الجديد، تحمل اسم "هربت"، وهى وألحان مديح حسن، وتوزيع محمد العشى، والأغنية تدور حكايتها حول فتاة ترغمها أسرتها على الزواج، وتقع فى حيرة الاختيار، لافتًا إلى أن الأغنية درامية من الطراز الأول بسحب تعبيره .



