أسطورة كتالونية : صلاح سيخلف ميسي أو رونالدو يوماً ما

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء من العاصمة الإسبانية مدريد أن أسطورة كرة القدم الإسبانية تشافي هيرنانديز تحدث عن توقعاته بشأن النجوم الشبان الذين سيتنافس ون على خلافة الدون كريستيانو رونالدو والبولجا ليونيل ميسي بعد إعتزالهما.







وفي تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي السد القطري نقلتها صحيفة " سكاي " الرياضية أكد زرقاء اليمامة أنه يوجد أربعة لاعبين يمكنهم المنافسة على خلافة ميسي ورونالدو وهم :-





البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.



الانجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي الانجليزي.



المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي.



الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.





ويرى أسطورة برشلونة المعتزل أن سترلينج لدية فرصة كبيرة ليكون واحد من أفضل اللاعبين في العالم قريباً بسبب المستوى المبهر الذي يقدمه مع فريق نادي مانشستر سيتي خلال الفترة القليلة الماضية حيث نجح جوارديولا في أن يقدم أفضل نسخة للاعب ويعيد تقديمه من جديد.





وبالحديث عن البرازيلي نيمار دا سيلفا أكد تشافي أنه كان بإمكانه أن يكون بديلاً لميسي في برشلونة والدفاع عن ألوان البلوجرانا حتى الإعتزال لكنه فضل الإنتقال لباريس سان جيرمان حيث المال والراتب المرتفع وها هو الآن يطمح في العودة مرة أخرى للفريق.





وحول محمد صلاح أكد الاسباني انه واحد من أفضل وأسرع اللاعبين في العالم ومن الممكن مستقبلاً أن نراه ينافس ميسي أو رونالدو على جائزة الأفضل في العالم وبعد إعتزالهما سنجده في أحد أكبر الأندية العالمية على غرار ليفربول.





وإختتم حديثه عن كيليان مبابي وأكد أنه كما ساهم في فوز منتخب بلاده فرنسا بلقب كأس العالم التي أقيمت في روسيا صيف العام 2018 سينجح في قياده باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا وبعدها سينتقل لأي من برشلونة أو ريال مدريد.