ريال مدريد يواصل محاولاته لضم نجمي باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان وريال مدريد يسعى لاستغلال فرصة مباراتهما معا في دوري أبطال أوروبا للتحدث بشكل واضح عن أمور كرة القدم التي تخص الناديين تحديداً صفقتي نيمار وكيليان مبابي مما سيجعل برشلونة يراقب عن كثب أي تطورات.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن برشلونة كان يرغب في إستعادة نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن باريس سان جيرمان لم يسهل المفاوضات والآن إدارة البلوجرانا أيضًا تفكر في دخول سباق الصراع على مبابي.









وذكرت الصحيفة الإسبانية أن العلاقات بين فلورنتينو والخليفي أكثر من رائعة وهناك حالة من الهدوء قد تساعد في إتمام أمور لا تكون سهلة مثلاً الصفقة الأخيرة التي تضمنت كلًا من كيلور نافاس وأريولا وانتهت باتفاق ثنائي وبتناغم عظيم في المفاوضات على عكس الأمر مع برشلونة الخليفي يمتلك علاقات جيدة جدا مع ريال مدريد.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من ذلك فإن الكل يعلم أن ضم نيمار ليس سهلًا وتحديداً مبابي، حيث أنه قبل الانضمام إلى باريس سان جيرمان فإن ريال مدريد تحدث بالفعل مع اللاعب عندما كان لاعبًا في صفوف موناكو حيث كانت الفكرة أن هذا اللاعب سيكون مثاليًا وأحد اللاعبين العظماء في السنوات المقبلة وهو ما حدث بالفعل.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن اجتماع مثل اجتماع الأربعاء في باريس سيكون مثل ترمومتر لواقع الصفقة الحقيقي، حيث سيجلس كلا من فلورنتينو بيريز وناصر الخليفي وجهًا لوجه على طاولة الفريقان الكبيران وهما يملكان نفس الأهداف تقريبًا في نفس القضايا.





وكشفت تقارير إعلامية إسبانية مؤخرًا عن السبب الحقيقي وراء رفض ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رحيل أحد نجوم فريقه إلى ريال مدريد الإسباني.





وقال باكو بويو خلال حديثه لبرنامج الشيرنجيتو الإسباني: "رئيس باريس الخليفي مدريدي، لكن صعب التفاوض معه وإقناعه لترك نجومه".