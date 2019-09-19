محمد رمضان ونحات السعادة "نمبر وان" في مهرجان الفضائيات العربية (صور)

كرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية فى دورته العاشرة نحات السعادة دكتور باهي هاني أخصائي العلاج الطبيعي وعلاج السمنه والنحافة، كأفضل طبيب تغذية لعام ٢٠١٩، كما تم تكريم عدد كبير من نجوم الفن منهم الممثل محمد رمضان.





وحرص رمضان ونحات السعادة على إلتقاط صور تذكارية معا ، وتحدثا سويا في بعض الأمور .





وأعرب نحات السعادة عّن سعادته لتكريمه من قبل مهرجان الفضائيات، مؤكدا إنه مهرجان لديه مصداقية ويحرص على متابعته وحضوره كل عام.

وعقب المهرجان حرصت الفنانة منة فضالي، علي توجيه الشكر إلي دكتور باهي، أمام الجميع عبرمواقع التواصل الإجتماعي.





.حيث قامت منة فضالي بنشر مجموعة صور لها أثناء تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية بالإضافة الي مجموعة صور أخري تجمعها ببعض الفنانين الذين تم تكريمهم بالمهرجان، أبرزهم الفنان محمد رمضان والفنان اللبناني معتصم النهار، ونحات السعادة دكتور باهي هاني، ومصمم الأزياء هاني البحيري.

وعلقت على الصور قائلة: "اتشرفت بلقاء أصدقائي النجوم اللي بحبهم جدا جدا، وإني كنت وسط كوكبه من النجوم أثناء التكريم، حبيبي نجم سوريا معتصم النهار نورت يا غالي، وصديقي النجم ابن البلد محمد رمضان، ودكتوري اللي لي فضل إني أوصل للوزن الجميل ده دكتور باهي هاني نحات السعادة، وأخيرا صديق العمر واللي دايما مخليني مختلفة مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، شكرا مهرجان الفضائيات علي التكريم





يذكر أنه أقيمت فاعليات مهرجان الفضائيات العربية يوم الجمعه الموافق 13 سبتمبر 2019 بفندق سميراميس انتركونتيننتال القاهره في دورته العاشره برعاية وزارة الثقافه والراعي الاعلامي، وكرمت إدارة المهرجان نخبة من كبار الفنانين المصريين والعربيين أبرزهم النجم محمد رمضان، والفنان ماجد المصري، والفنانة المغربية دنيا بطمة، ومنة فضالي، وعدد أخر كبير من النجوم والمشاهير المؤثرين في المجتمع.





وشهدت الدورة التاسعة لمهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد عليوة، تكريم عدد كبير من المتميزين لعام 2018.

بدأ الحفل بفقرة استعراضية بعدها قدمت أولى فقرات الحفل الإعلامية بوسي شلبي التي وجهت كلمة شكر لرئيس المهرجان ونائبته الكاتبة وفاء ماهر لما بذلوه من مجهود لتكريم المتميزين.

ترأس اللجنة التنظيمية للمهرجان المستشار علي ياسين رئيس محكمة الاستئناف السابق الذي شارك "عليوة" تقديم جوائز المهرجان.

افتتحت التكريمات بالنجمة نادية الجندي والمخرج محمد عبد العزيز عن مشوارهما الفني.

ومن الإعلاميين والقنوات الفضائيات والإذاعية تم تكريم أجرأ قناة القاهرة والناس، وتسلمها رئيس القناة أحمد السعيد، وحصل ميلاد ابي رعد افضل مخرج لبناني عن برنامجي شيخ الحارة العباقرة علي فضائية القاهرة والناس وmbc مصر وتسلمها مصطفي متولي مدير القناة و dmc وتسلمها محمود التوني مدير القناة، النهار دراما وتسلمها محمد الجازوي رئيس القناة وon E وتسلمها حسام صالح الرئيس التنفيذي للقناة ، on سبورت وتسلمها رئيس القناة أسامة الشيخ وافضل إعلامي رياضي سيف زاهر وشبكة قنوات الحياة وتسلمتها شيرين سليمان ، علاء الكحكي مؤسس قنوات النهار وأفضل برنامج اذاعي "ناس وناس" محمد نشأت وفاطمة مصطفي.

وحصل علي جائزة المهرجان كأفضل إعلامي لعام ٢٠١٨ أسامة كمال وبسمة وهبة أفضل إعلامية عن برنامج شيخ الحارة وعمرو الليثي عن برنامج "واحد من الناس" ،لمياء فهمي عبد الحميد عن برنامج وبكرا احلي ، وكان افضل برنامج علمي من نصيب د.ايمن رشوان وبرنامج "الدكتور" علي فضائية القاهرة والناس ويمني طولان و افضل برنامج تعليمي وتثقيفي الإعلامي الروائي عصام يوسف عن برنامج العباقرة علي قناة القاهرة والناس والقناة الثانية المصرية.





وفي مجالات الموضة والأزياء حصل العالمي المصرية هاني البحيري علي جائزة مهرجان الفضائيات العربية كأفضل مصمم أزياء لعام ٢٠١٨ والسعودية أميمة عزوز أفضل مصممة ازياء خليجية.

وحصل علي جوائز النقاد الفنانة القديرة لبلبة ، افضل ممثل أمير كرارة عن مسلسل "كلبش"، افضل ممثلة مناصفة بين ريهام عبد الغفور وحنان مطاوع وأفضل ممثلة دول ثاني انجي المقدم عن مسلسل "ليالي اوجيني" ، مراد مكرم أفضل دور ثاني عن نفس المسلسل ،واسماء أبو اليزيد افضل وجه صاعد، وأحمد داش أفضل وجه صاعد ، وأفضل مسلسل "ليالي اوجيني" للمنتج محمد مشيش وحصل طارق الجنايني علي افضل منتج عن مسلسل "أبو عمر المصري" ،افضل مخرج عن نفس المسلسل وأفضل ديكور يحي علام عن "اوجيني" .

وحصل علي جوائز الجمهور كأفضل ممثل ياسر جلال، ونالت وفاء عامر جائزة الإبداع عن "نسر الصعيد " وحصل علي نفس الجائزة "عمرو عبد الجليل" عن مسلسل "طايع"، جائزة التميز لمنذر ريحانة عن "أبو عمر المصري" الذي حرص علي إهداء الجائزة لروح الفنان الراحل ياسر المصري وحصلت علي نفس الجائزة اللبنانية نور ، افضل ممثل كوميدي لاكرم حسني ، افضل سيناريست باهر دويدار ، وجائزة الإبداع محمد رياض عن مسلسل "رحيم" وحصلت علي نفس الجائزة ايتن عامر عن مسلسل "ايوب" ، ورانيا فريد شوقي عن مسلسل "عوالم خفيه".

وفي مجال الأغنية والموسيقي كأفضل مطرب وأفضل سنجل " أهد الدنيا" التي قدمها بصحبة فريق من ال dancers النسائي وسط تفاعل الحضور من نجوم الفن والإعلام .

وحرص صبري علي توجيه الشكر لشركة مزيكا منتجة البوم "اهد الدنيا " وشركة روتانا منتجة أغنية "أهد الدنيا " .

كما تم تكريم عدد من المتميزين في الدراما الرمضانية منهم صبري فواز وبشرى عن "عوالم خفيه"، ومحمد دياب عن "ايوب " ، دنيا بعد العزيز، طارق عبد العزيز، إيهاب فهمي، محمود البزاوي الذي أهداها للفنان الراحل محمد شرف، ماريهان حسين، وتوني امام أفضل وجه شاب.



