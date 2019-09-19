لأول مرة.. فيديو من كواليس "سوبر ميرو" لـ يسرا اللوزي

شاركت الفنانة يسري اللوزي، في مسلسل "سوبر ميرو" الذي تم عرضه رمضان الماضي.





نشرت الفنانة يسري اللوزي، فيديو لها من كواليس تصوير مسلسل سوبر ميرو والذي تم عرضه فضائيا شهر رمضان الماضي، وبالتحديد مشهد محاولتها الانتحار.









وظهرت يسرى وهي تستعد للقفز من مكان عال ويتم ربطها من الخلط لتوفير احتياطات الأمان، وعلقت يسرى على الفيديو الذي شاركته على صفحتها الرسمية بإنستجرام كاتبة:" لحظة مرعبة من تصوير سوبر ميرو".





وشاركت اللوزي خلال رمضان الماضي بثلاثة أعمال وهي كلبش٣، وقمر هادئ، وكذلك مسلسل سوبر ميرو.





تشارك الفنانة يسرا اللوزي، النجم أحمد السقا في فيلمه الجديد "العنكبوت"، الذي انطلق تصويره الفترة الماضية للمخرج أحمد نادر جلال، بعد تعاونهما فى مسلسل "خطوط حمرا" الذى عرض عام 2012، لتجسد دور مهم ومحوري خلال أحداث الفيلم أمام السقا.

من المقرر أن تصور يسرا اللوزي، مشاهدها أمام السقا بعد أسبوع فى الديكورات الخاصة بها، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق وهى عادة السقا في أفلامه.

ويستمر المخرج أحمد نادر جلال، في إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين، إذ وضع قائمة بأسماء الممثلين المقرر التعاقد معها، حيث كانت رغبته البدء فى التصوير بوجود أبطاله، وتم التعاقد بشكل رسمي مع النجمة منى زكى، والفنان ظافر العابدين والفنان محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم وأخرون من النجوم.

يشار إلى أن آخر أعمال يسرا اللوزي فى السينما فيلم "أخلاق العبيد"، للنجم خالد الصاوى، وسارة سلامة وكارولين خليل، إخراج أيمن مكرم.

وكانت يسرا اللوزي، نشرت صورة واحدة من جلسة تصوير خضعت لها ضمن حملة للدعاية لملابس مصممة الأزياء دنيا عشري، بعدما كشفت الصورة عن نحافة مبالغ فيها، كما تسبب المكياج في تحويل يسرا إلى نسخة من النجمة التركية بيرين سات.

وعرضت يسرا اللوزي، صورة واحدة من جلسة تصوير بفستان زفاف، وأخرى بفستان سهرة باللون الموف بعدسة المصور التركي إسماعيل المعروف عالميا باسم Izmatique، وتصفيف الشعر مينا خميس ومكياج نورا نمر، وصدمت من التعليقات التي تنمرت بنحافتها الزائدة.

وجاء التعليق الأول من فتاة قالت: هيكل عظمى لابس فستان جربى تغطى جسمك ساعتها هيبان اجمل صدقينى!!

بينما سخرت بقية التعليقات من بروز عظام القفص الصدري كدليل على النحافة، ومن التشابه الواضح بين الصورة وبين اطلالات النجمة التركية بيرين سات، ودخل بعض جمهور اللوزي للدفاع عنها مطالبين المنتقدين بالتوقف عن السخرية ومراعاة مشاعر الفنانة.













