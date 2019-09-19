موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستانا اليوم 19/ 9 /2019 مشاهدة مانشستر يونايتد ضد أستانا بث مباشر عبر beIN SPORTS HD

يلتقي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع فريق أستانا الكازاخستاني اليوم الخميس 19 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.





- موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستانا :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد مع فريق أستانا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء يوم الخميس بتوقيت دولة الإمارات العربية.





- القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأستانا :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الأوروبي عبر قنواتها، حيث سوف تذيع المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق أستانا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.





- التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد :-

واستقر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أستانا الكازاخستاني، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي.





روميرو - اشلي يونج - ماجوير - ليندلوف - وان بيساكا - ماتيتش - خوان ماتا - لينجارد - جرينوود - انطوني مارسيال - بيريرا.