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بعد فتح باب التظلمات.. كيف تُعيد نفسك إلى البطاقة التموينية وتحصل على الدعم

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:25 ص
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بعد فتح باب التظلمات.. كيف تُعيد نفسك إلى البطاقة التموينية وتحصل على الدعم
أرشيفية
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تفتح وزارة التموين، اليوم، باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية، وحتى نهاية شهر أكتوبر 2019، حيث سيتم فحص التظلمات، ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم يجرى إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.

ولإعادة نفسك إلى البطاقات التموينية، يرجي الدخول إلى موقع إدارة دعم مصر من هنا، وإتباع الخطوات، حيث يسمح للمواطنين المحذوفين معرفة أسباب حذفهم، والتظلم من الحذف.

حيث أن 88.5% من الأسر المصرية تم تغطيتها فى منظومة الدعم فى البطاقات التموينية عام 2017/2018، حيث تم تغطية 95.5% من الأسر الريفية فى منظومة الدعم فى حين تم تغطية 80.2% من الأسر الحضرية فى منظومة الدعم.

كما تم تطوير نحو 89 مكتبًا تموينيًا وتحويلها إلى مراكز خدمة مميزة، ومستهدف كذلك تطوير 535 مكتبا على مستوى الجمهورية، علما بأنه يتم طرح اللحوم بكل أنواعها والدواجن المجمدة فى كل فروع المجمعات الاستهلاكية بكميات وأسعار مناسبة، كما يتم إتاحة هذه السلع فى منافذ البيع الثابتة والسيارات المتنقلة.

من جانبه أعلن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن هدف الوزارة الأساسى توجيه الدعم لمستحقيه، وليس تقليل الفئة المستحقة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء أكبر قاعدة بيانات فى تاريخ مصر، مؤكدًا أن الفترة الحالية انتقالية بشأن السلع التموينية، والمستحقين للدعم.

ونفى مدكور، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامى رضوان، مقدم برنامج "مساء دى إم سى" المذاع على فضائية "دى إم سى" وجود خطة لحذف المواطنين من الخبز، مؤكدا فتح باب التظلمات، بداية من اليوم الخميس 19 سبتمبر.

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