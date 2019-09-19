زينة في آخر ظهور لها باللون الأسود (صور)

بدت الفنانة زينة لجمهورها، في إطلالة أنيقة باللون الأسود وهي ترتدي "قبعة" وذلك بعدما خصعت لجلسة تصوير جديدة، مع المصور أحمد كوتي.

جاءت جلسة التصوير، على أحد الشواطىء بالساحل الشمالى حيث تقضى أجازتها الصيفية بصحبة عائلتها هناك.

A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on Sep 18, 2019 at 9:47am PDT كما شاركت زينة، جمهورها عبر حسابها الشخصى بـ "انستجرام"، جلسة التصوير الجديدة، وعلقت عليها "الرزق أحيانا ممكن يبقى ضحكة حلوة من القلب.. ربنا يسعدنا كلنا يا رب"، وانهالت تعليقات الإعجاب من قبل جمهورها بالصور.

يذكر أن زينة، تنتظر طرح فيلمها الجديد "الفلوس" الذى تعود به للعمل مع النجم تامر حسنى بعد غياب طويل، والفيلم مرشح للعرض بداية شهر أكتوبر المقبل ويشارك فى بطولته خالد الصاوى ومحمد سلام وعائشة بن أحمد وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو وتأليف محمد عيد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

وكان آخر أعمال زينة الفنية مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" تأليف محمد الصفتى وإخراج زياد الوشاحى وعُرض فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب ونسرين أمين ومحمد شاهين، ومى القاضى وعلى الطيب وأحمد فؤاد سليم وعايدة رياض.

وكانت نشرت زينة، صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهرت في الصورة وهي ترتدي فستانا قصير باللون الأحمر يكشف عن ساقها، وكط من جانب، وبكم من الجانب الآخر، وتركت شعرها منسدلا، وارتدت اكسسوارات مميزة، نظارة شمس، ووضعت ميك أب يناسب إطلالتها الرائعة، وحظيت الصورة على إعجاب عددا من متابعيها.





وعلقت زينة، على الصورة قائلة:"لا يوجد أجمل من أن يخبرك أحد انك غيرت حياته للأفضل".





مشاركة زينة فى فيلم الفلوس

تستعد زينة حاليًا لطرح فيلم الفلوس، والفيلم بطولة تامر حسني، خالد الصاوى،محمد سلام، نانسي صلاح، عدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا ،مي عز الدين ،على ربيع وويزو، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، إنتاج نيوسينشرى.









سبب الخلافات بين زينة وأحمد عز

يذكر أن زينة قد تزوجت سرا من الفنان أحمد عز عام 2014،ونشبت خلافات بينهما بعدما أنجبت ابنيها التوأم عز،زين ورفضه الاعتراف بهما، إلا أن المحكمة نسبتهما له، وألزمته مؤخرا بزيادة نفقاتهم توأم إلى 30 ألف جنيه شهريا، وقد حدث مؤخرا خلاف جديد بين عز وشقيقة زينة التى قامت بصفعه على الخد، وذلك عندما قامت شقيقة زينة بالمرور في أحد الفنادق بمدينه العلمين، حيث كان عز جالساً لإجراء حوار صحفى، فقامت بالتوجيه إليه برفقه صديقها قائلة له :"أنا حالفة لو شفتك هضربك بالجزمة"وقام صديقها بسبه،ولم يكن يعلم عز أنها شقيقة الفنانة زينة إلا عندما قامت زينة بالتدخل لحل الخلاف،تدخلت الشرطة لتحرر محضراً بالواقعة.





وأوضح "عز" في أقواله أنه فوجئ بالسيدة تدفعه في وجهه بظهر يدها ثم ظهر أحد الأشخاص بصحبتها وتعدى عليه بالسب، وطلب منه الخروج بره الفندق وبالفعل خرج "عز" إلا أن الشخص اختفى ولم يخرج،وأقر عز أمام النيابة أنه لم يكن يعرف الشخص المعتدى عليه بالسب أو علاقته بالسيدة التي أوضحت أنها نسرين شقيقة الفنانة زينة،و اقتصر محضر الفنان أحمد عزعلى السب والقذف فقط، وتبين من التحقيقات أن نسرين شقيقتها حررت محضرا ضد أحمد عز اتهمته فيه بالاعتداء عليها بالسب والقذف والضرب وأرفقت بالمحضر تقريرا طبيا صادرا من أحد المستشفيات يثبت إصابتها بكدمات بالذراع والساعد الأيسر، واتهم أحمد عز شقيقة زينة بالبلاغ الكاذب، وقدم عدد من شهود الواقعة شهدوا معه بصحة أقواله، وأنه لم يلمس السيدة التي قامت بالاعتداء عليه وطلب "عز"تفريغ كاميرات الفندق لإثبات صحة أقواله، وبالفعل اتضح انه لم يتعدى عليهم .





زينة تعلق على تصريح ريهام سعيد

قامت زينة مؤخرا بالتعليق على التصريحات التى أصدرتها ريهام سعيد لمرضى السمنة عندما وصفتهم بأنهم" عبء على الدولة"، فقامت زينة بالتعليق على هذا الأمر بقولها"والله ما في عبء على الدولة غيرها بتقل دمها برخصها وكذبها مدعية المرض مريضة عمليات التجميل".



