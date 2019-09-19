المصري يعتمد على نجوم الزمالك قبل إنطلاق الدوري.. تعرف على الصفقات كاملة

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يدخل نادي المصري الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري، وهو يطمح في أن يحقق مركز من المراكز الأربعة الأوائل المؤهلة إلى البطولات الأفريقية في الموسم المقبل، وهذا بعدما دعم زعيم القناة صفوفه بعدد كبير من الصفقات في الميركاتو الصيفي، والتي كانت أغلبها من نادي الزمالك، حيث تحصل المارد الأبيض على 4 صفقات من العيار الثقيل من نادي الزمالك،



وكانت تقارير إعلامية قد أكدت بأن نادي المصري البورسعيدي يعاني من خطر وحيد قبل بداية الموسم، وهو إمكانية فقدان مدربه الكابتن إيهاب جلال، والذي أصبح المرشح الأول لقيادة منتخب مصر في الفترة القادمة، وفي هذه الحالة سيكون المصري في حاجة إلى البحث عن مدرب جديد قبل نحو ساعات قليلة من إنطلاق بطولة الدوري المصري لموسم 2019-2020.



تشير الإحصائيات إلى كون الصفقات الجديدة جعلت معدل أعمار الفريق يصل إلى 26.3 عام، ووصلت القيمة السوقية لزعيم القناة قبل بداية موسم 2019-2020 إلى نحو 110 مليون جنيه مصر.



صفقات نادي المصري البورسعيدي 2019



تعاقد نادي المصري مع 7 صفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية، أغلبها كان من نادي الزمالك، حيث ضم المصري من صفوف الزمالك كلًأ من: "بهاء مجدي، عماد فتحي، خالد مصطفى، أحمد عادل"، وكذلك ضم نادي الزمالك كلًا من اللاعب الليبي صاحب ال23 مفتاح طقطق، وكذلك ضم لاعب من الدرجة الثانية من نادي فاركو، وهو محمد شيكا.



قائمة نادي المصري 2019

حراسة المرمى : أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، ايهاب العايدي.



الدفاع : اسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقي، محمود حمد، حسام أشرف، عمر كمال، عبد الناصر دي ماريا ، بهاء مجدي، خالد مصطفى



الوسط : عمرو موسى، فريد شوقي، ايزي ايميكا، سعيدو سينبوري، محمد جابر، حسين رجب، أحمد ياسر، شيخ موكورو، حجاج عويس، مفتاح طقطق، محمد زكريا شيكا، حسن علي، إسلام عطية، مصطفى أيمن، عماد فتحي، محمد شيكا، أحمد عادل ميسي



الهجوم : أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو.