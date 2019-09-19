رونالدو : أنا رقم واحد في تاريخ كرة القدم وأدمن النجاح

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أنه رقم واحد في تاريخ كرة القدم وأنه لا يهمه الجماهير التي قد تضعه في المرتبة الثانية، كما أكد أنه لا يسير خلف الأرقام القياسية وأنه مدمن للنجاح .





وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "أحب الفوز بالكرة الذهبية بي المستقبل أكثر من مرة وأعتقد أنني أستحق ذلك".



وأضاف: "ميسي شخص ممتاز ولاعب رائع. إنه جزء من تاريخ كرة القدم ولذلك أعتقد أنه يجب أن أفوز بالكرة الذهبية 6 أو 7 أو 8 مرات للتفوق عليه".



وتابع: "علاقتي بميسي؟ لسنا أصدقاء لكننا شاركنا في المنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم خلال مرحلة وصلت إلى قرابة 15 عامًا".



وأردف قائلا : "لدي علاقة جيدة معه كما أنه دفعني كي أكون لاعبًا أفضل وبالمثل دفعته للأمر نفسه أيضًا".



واستطرد قائلا : "أثق في أنني جزء من تاريخ كرة القدم بسبب ما حققته حتى الآن. بالنسبة لي أنا رقم واحد في التاريخ ولكن الأمر قد يختلف لدى بعض الجماهير الذين قد يضعوني في المرتبة الثانية وهذا أمر لا يهم".



وواصل: "لدي تطلع مستمر نحو الفوز والنجاح. عندما أقول إنني أتطلع للنجاح فأنا أعمل بجد من أجل ذلك لأن الموهبة ليست كافية للوصول للنجاح".